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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 01 гру, 2019 19:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, что скажете про концепцию этого комплекса:
Не учитывая цены и локацию.
Не могу для себя понять - это круче чем например НЛ, или хуже. С одной стороны - дом-стена. С другой - шикарный двор с прудом etc.
Додано: Нед 01 гру, 2019 20:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:09
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:22
Упс, було до 30% стало до 15% ....
Цікава логіка
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:38
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:52
Додано: Нед 01 гру, 2019 22:55
А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04
не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.
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