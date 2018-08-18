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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04
если КГС снизит цену еще меньше, то я бы взял даром однуху в УРЛ-2. И будет вид хороший, временно, пока не застроят.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04
Вкладчик1234 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?
всё стоит с лета, полная ж***.... я так понимаю что если выплат бюджетникам не будет то будет пипец....
Хоть я и фанат Зели но в экономике он слабее всех... нужно срочно выгонять все бюджетные выплаты
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.
там говорят что КГС выступает как бренд. И он отношения туда не имеет
другое дело что был Миракс очень сложный проект. Они там понесли убыток, потому что работу много там. Сложный технический проект.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:32
Если навернется КГС то это будет ж***.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35
Оранжевый-хит сезона написав:
Если навернется КГС то это будет ж***.
вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35
Вкладчик1234 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?
Это такая особенность бизнеса нашего, строительства. Все продано, но денег строить нет
"аркада - не пирамида"
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vano80
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:37
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если навернется КГС то это будет ж***.
вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.
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vano80
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:39
vano80 написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если навернется КГС то это будет ж***.
вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.
вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
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investorkiev
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Додано: Нед 01 гру, 2019 23:52
investorkiev написав: vano80 написав:
И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.
вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?
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vano80
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:02
vano80 написав: investorkiev написав: vano80 написав:
И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.
вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?
ну да, никому метры не нужны -в Киеве полно заколоченных досками окон, квартиру на ПОХе сдают за комунал
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investorkiev
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