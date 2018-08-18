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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2457245824592460>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04

если КГС снизит цену еще меньше, то я бы взял даром однуху в УРЛ-2. И будет вид хороший, временно, пока не застроят.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:04

  Вкладчик1234 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?

всё стоит с лета, полная ж***.... я так понимаю что если выплат бюджетникам не будет то будет пипец....
Хоть я и фанат Зели но в экономике он слабее всех... нужно срочно выгонять все бюджетные выплаты
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:07

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.


там говорят что КГС выступает как бренд. И он отношения туда не имеет :mrgreen:

другое дело что был Миракс очень сложный проект. Они там понесли убыток, потому что работу много там. Сложный технический проект.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если навернется КГС то это будет ж***.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Если навернется КГС то это будет ж***.

вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:35

  Вкладчик1234 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

А как же: "всьо атрывают с руками как гарячие пиражки" и "буит.тока.даражать"?


Это такая особенность бизнеса нашего, строительства. Все продано, но денег строить нет :mrgreen:
"аркада - не пирамида" :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:37

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Если навернется КГС то это будет ж***.

вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол


И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:39

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Если навернется КГС то это будет ж***.

вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол


И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.

вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 23:52

  investorkiev написав:
  vano80 написав:И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.

вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах


Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:02

  vano80 написав:
  investorkiev написав:
  vano80 написав:И какой дурак будет продавать свой бетон, на растущем рынке? Разве что владелец "стояка круш", да и то, какой смысл, если нового не строится.

вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах


Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?

ну да, никому метры не нужны -в Киеве полно заколоченных досками окон, квартиру на ПОХе сдают за комунал
investorkiev
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