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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:03
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(
не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика.
Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.
загалом ви праві, але останні декілька років там гайки закрутили, в цей же період по всіх їхніх ЖК генпідряд застовбився за Укрбуд Інвест, співпадіння?
... але одне діло говорити про аферу Укрбуда Микитася, а інше діло про контору, якою володіє громада міста (=гімно не тоне)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:09
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?
ну да, никому метры не нужны -в Киеве полно заколоченных досками окон, квартиру на ПОХе сдают за комунал
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
Ut sementem feceris, ita et metes
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
Там этот дом, полностью выкупленный под реконструкцию/снос уже хз сколько стоит в таком состоянии. О чем это говорит? Правильно - ни о чем.
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