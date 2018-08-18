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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2457245824592460

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:03

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:если в декабре не будет продаж то может и КГС наебнутся(

не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.

загалом ви праві, але останні декілька років там гайки закрутили, в цей же період по всіх їхніх ЖК генпідряд застовбився за Укрбуд Інвест, співпадіння?
... але одне діло говорити про аферу Укрбуда Микитася, а інше діло про контору, якою володіє громада міста (=гімно не тоне) :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:09

  investorkiev написав:
  vano80 написав:
  investorkiev написав:вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах


Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?

ну да, никому метры не нужны -в Киеве полно заколоченных досками окон, квартиру на ПОХе сдают за комунал


Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.

Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)

Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))

ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27

  Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.

Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)

Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))

ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор

Там этот дом, полностью выкупленный под реконструкцию/снос уже хз сколько стоит в таком состоянии. О чем это говорит? Правильно - ни о чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04

  Corpocrator написав:Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.

Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)

Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))

ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор

коли річ заводять про київські будинки із забитими вікнами, я в першу чергу згадую будинок на Мазепи (між Салютом та Арсенальною), ... міжнародним делегаціям, які зазвичай возять по цій вулиці, повинен кидатися в очі такий "Детройт" в центрі Києва :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 01:43

  airmax78 написав:
  Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.

Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)

Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))

ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор

Там этот дом, полностью выкупленный под реконструкцию/снос уже хз сколько стоит в таком состоянии. О чем это говорит? Правильно - ни о чем.

Дык не один же, с десяток, а вообще...о чем это говорит? Клиффорда Саймака "Почти как люди" читали?
Это они топливо в ракету заливают, скупая эврики целыми очередями)

...обнаруживает на пороге своей квартиры капкан, а затем обнаруживает письмо о том, что его выселяют из квартиры, поскольку дом, в котором находится квартира, был продан. Пытаясь докопаться до истины, Паркер узнаёт, что кто-то методично скупает недвижимость.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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