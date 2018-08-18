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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:03
загалом ви праві, але останні декілька років там гайки закрутили, в цей же період по всіх їхніх ЖК генпідряд застовбився за Укрбуд Інвест, співпадіння?
... але одне діло говорити про аферу Укрбуда Микитася, а інше діло про контору, якою володіє громада міста (=гімно не тоне)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:09
investorkiev написав: vano80 написав: investorkiev написав:
вот именно! поэтому цены - ракетой вверх.
уже никто ничего не продает, минимум предложений однушек в сданых комплексах
Какую "ценность" имеют цены, на рынке где нет реальных продаж?
ну да, никому метры не нужны -в Киеве полно заколоченных досками окон, квартиру на ПОХе сдают за комунал
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:27
Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
Там этот дом, полностью выкупленный под реконструкцию/снос уже хз сколько стоит в таком состоянии. О чем это говорит? Правильно - ни о чем.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 01:04
Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
коли річ заводять про київські будинки із забитими вікнами, я в першу чергу згадую будинок на Мазепи (між Салютом та Арсенальною), ... міжнародним делегаціям, які зазвичай возять по цій вулиці, повинен кидатися в очі такий "Детройт" в центрі Києва
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 02 гру, 2019 01:43
airmax78 написав: Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
Там этот дом, полностью выкупленный под реконструкцию/снос уже хз сколько стоит в таком состоянии. О чем это говорит? Правильно - ни о чем.
Дык не один же, с десяток, а вообще...о чем это говорит? Клиффорда Саймака "Почти как люди" читали?
Это они топливо в ракету заливают, скупая эврики целыми очередями)
...обнаруживает на пороге своей квартиры капкан, а затем обнаруживает письмо о том, что его выселяют из квартиры, поскольку дом, в котором находится квартира, был продан. Пытаясь докопаться до истины, Паркер узнаёт, что кто-то методично скупает недвижимость.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 07:52
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если навернется КГС то это будет ж***.
вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1k-kvartira-na-ul-kotelnikova-7-IDGgQM6.html
Загальна площа 28 м² - 41 000 $
1к квартира на ул. Котельникова 7 Жилое состояние. Большая лоджия на комнату и кухню. Стеклопакет. В квартире столярка - дерево. С/У плитка. Бойлер. Состояние жилое. Чистая продажа. Метро в пешей доступности. Супермаркеты, магазины, MD. Развитая инфраструктура! Идеально под бизнес. Для реальных покупателей хороший торг.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 08:34
BIGor написав: investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Если навернется КГС то это будет ж***.
вместе с окончательной смертью Укрбуда - это будет праздник для вторички! Это ж одна из ракетоносителей нашей ракеты. Еще рынок земли и ипотека. Но вместо ипотеки сойдет и укрепление курса до 20 грн/дол
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1k-kvartira-na-ul-kotelnikova-7-IDGgQM6.html
Загальна площа 28 м² - 41 000 $
1к квартира на ул. Котельникова 7 Жилое состояние. Большая лоджия на комнату и кухню. Стеклопакет. В квартире столярка - дерево. С/У плитка. Бойлер. Состояние жилое. Чистая продажа. Метро в пешей доступности. Супермаркеты, магазины, MD. Развитая инфраструктура! Идеально под бизнес. Для реальных покупателей хороший торг.
Так, за 2918-2019 ціни "вторинки" біля метро виросли на 25-30%.
Хоча новобудів-курятників в Києві за цей час наклепали десятками і сотнями.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:33
Розбавлю потоки брєда і міряння піськами на гілці.
На правому березі мальовидної окружної м. Києва під назвою проспект дружби народів розкинулося повітря під назвою жк салют. В фантазіях забудованика дітки будуть бігати навколо озера +- через 4 роки. Але за умови що зараз мама й тато наслюнявлять мінімум 1440 тис грн. Це буде чудова квартира з панорамним вікном в сусідню башту, відстань до якої дозволить тримати себе в тонусі, і завжди носити шкарпетки і труси без дирок.
Якщо Вам не подобається дивитися на фітоняшок у панорамне вікно - велкам в квартиру 50 кв. М. Чи коштують додаткових 560 тис грн. чудові краєвиди даху оушен плази і декілька квадратів площі будуть вирішувати щасливі власники 2 млн грн....
Висота стель в 2.7 м дозволить зекономити на опаленні. 340 паркомісць на 1000 + квартир зменшать ймовірність пожежної небезпеки.
.... якось так:-)
Всім процвітання!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:49
TylerTruman_ написав: Corpocrator написав:
Впадлину было фоткать, но после местных разговоров про "заколоченные окна" начал замечать - на печерске полно, минимум с десяток добротных кирпичных домов времена Сталина/Хрущева.
Самый цимес это конечно возле выхода из м.Кловская (20м от метро), но оно конечно сложно заметить когда взор прикован к скайлайнам, тетрисам, светящимся джекам, хуливерам и в конечном итоге полным ослеплением вырвиглазной гирляндой на вершине паруса(кстати, что это за треш-идея?)
Но ради спортивного интереса в след.раз могу сфоткать, 1 колотун на печерске за +3плюса в репу)))
ПС. А топы кгс-а ещё до революции семьи повывозили в Валинор
коли річ заводять про київські будинки із забитими вікнами, я в першу чергу згадую будинок на Мазепи (між Салютом та Арсенальною), ... міжнародним делегаціям, які зазвичай возять по цій вулиці, повинен кидатися в очі такий "Детройт" в центрі Києва
То же самое касается здания бывшей швейной фабрики.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:57
BIGor написав:
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.
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