|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:06
Vlad442 написав: BIGor написав:
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.
ага..а Винницу с Люцерном
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 334
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17279
|2728628
|
Нед 01 гру, 2019 18:38
UA
|
|457
|186478
|
|
|8
|9313
|
|