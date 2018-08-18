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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2458245924602461

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 273
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
88
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 273
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:06

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?

Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.

ага..а Винницу с Люцерном :mrgreen:
plugatyrev
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