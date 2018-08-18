Додано: Пон 02 гру, 2019 12:09

Gastarbaiter написав: Люблин. Средняя зарплата "нетто" 3420 зл. x 6.1 = 20 862 грн.

Киев. Средняя зарплата "нетто" 12 769 грн.

По этому параметру Киев уместнее сравнивать с Новым Сончем (один из самых бедных городов Польши, население — 84 594 человека.). И то, там средняя з/п на руки около 16 500 грн. получается. Средняя цена квадрата на вторичке 1000 уе. Люблин. Средняя зарплата "нетто" 3420 зл. x 6.1 = 20 862 грн.Киев. Средняя зарплата "нетто" 12 769 грн.По этому параметру Киев уместнее сравнивать с Новым Сончем (один из самых бедных городов Польши, население — 84 594 человека.). И то, там средняя з/п на руки около 16 500 грн. получается. Средняя цена квадрата на вторичке 1000 уе.

Я не специалист по польской недвижимости. Расскажите, где квартиры дороже и насколько. Только сопоставимые варианты. 1000 уе за метр в большом бедном польском селе - нам есть куда расти.Что такое средняя зарплата в Польше? Насколько можно доверять этому показателю?В Украине, если вы не знаете, средняя зарплата индикатор так себе по нескольким причинам.Редко где большие зарплаты платят официально. Особенно на мелких фирмах часть платят официально, часть "в конверте".Не все попадают в статистику. Например ФОП единщик.В Украине большой разрыв между людей с высокими и низкими доходами. Поэтому у кого-то много у кого-то мало. Цены на квартиры определяются доходами не всех, а небольшой части населения.