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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:06
Vlad442 написав: BIGor написав:
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.
ага..а Винницу с Люцерном
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Додано: Пон 02 гру, 2019 11:50
Vlad442 написав: BIGor написав:
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.
Люблин. Средняя зарплата "нетто" 3420 зл. x 6.1 = 20 862 грн.
Киев. Средняя зарплата "нетто" 12 769 грн.
По этому параметру Киев уместнее сравнивать с Новым Сончем (один из самых бедных городов Польши, население — 84 594 человека.). И то, там средняя з/п на руки около 16 500 грн. получается. Средняя цена квадрата на вторичке 1000 уе.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:09
Gastarbaiter написав:
Люблин. Средняя зарплата "нетто" 3420 зл. x 6.1 = 20 862 грн.
Киев. Средняя зарплата "нетто" 12 769 грн.
По этому параметру Киев уместнее сравнивать с Новым Сончем (один из самых бедных городов Польши, население — 84 594 человека.). И то, там средняя з/п на руки около 16 500 грн. получается. Средняя цена квадрата на вторичке 1000 уе.
Я не специалист по польской недвижимости. Расскажите, где квартиры дороже и насколько. Только сопоставимые варианты. 1000 уе за метр в большом бедном польском селе - нам есть куда расти.
Что такое средняя зарплата в Польше? Насколько можно доверять этому показателю?
В Украине, если вы не знаете, средняя зарплата индикатор так себе по нескольким причинам.
Редко где большие зарплаты платят официально. Особенно на мелких фирмах часть платят официально, часть "в конверте".
Не все попадают в статистику. Например ФОП единщик.
В Украине большой разрыв между людей с высокими и низкими доходами. Поэтому у кого-то много у кого-то мало. Цены на квартиры определяются доходами не всех, а небольшой части населения.
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Vlad442
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:12
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав: BIGor написав:
Незнаю как на первичке, но по вторичке мониторю некоторые районы: за 2019 год по моим ощущением вторичка выросла на +30% в дол. США.
Даже убитые в хлам гостинки по 1450 уе/м2 на рынке есть. А это уже цены Люблина!!! Интересно, кто будет покупать украинского овно по польским ценам?
Люблин. Население — 339 811 жителей (Википедия). Его уместней сравнивать с Винницей, а не с Киевом.
Люблин. Средняя зарплата "нетто" 3420 зл. x 6.1 = 20 862 грн.
Киев. Средняя зарплата "нетто" 12 769 грн.
По этому параметру Киев уместнее сравнивать с Новым Сончем (один из самых бедных городов Польши, население — 84 594 человека.). И то, там средняя з/п на руки около 16 500 грн. получается. Средняя цена квадрата на вторичке 1000 уе.
Встречал водил в Гермашке. Киевлян. Работают за 1000 евро с Польши основном на дейчляндию. С утра до вечера за рулем фур.
Водителя говорят таких в Польше много.
Топливо для ракеты разбегаеться по заграницам. Даже с Кийова
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:32
Vlad442 написав:
В Украине большой разрыв между людей с высокими и низкими доходами. Поэтому у кого-то много у кого-то мало. Цены на квартиры определяются доходами не всех, а небольшой части населения.
Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения. Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 12:40
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
В Украине большой разрыв между людей с высокими и низкими доходами. Поэтому у кого-то много у кого-то мало. Цены на квартиры определяются доходами не всех, а небольшой части населения.
Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения. Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду.
На тетрисы большей частью населения? Даже не смешно.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 13:19
hxbbgaf написав: Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
В Украине большой разрыв между людей с высокими и низкими доходами. Поэтому у кого-то много у кого-то мало. Цены на квартиры определяются доходами не всех, а небольшой части населения.
Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения.
Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду.
На тетрисы большей частью населения? Даже не смешно.
пану чи пані Hxbbhaf - треба уважніше читати текст.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33
Gastarbaiter написав:
Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения. Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду.
У цены аренды и цены продажи нет жесткой связи. Рентабельность меняется от года к году.
По поводу покупателей недвиги.
У меня нет статистики, цифры взяты с потолка. 50% никогда не купят себе квартиру. Будут снимать, а потом заедут в спадщину. 30% поучаствуют в РН, продав спадщину (может не в Киеве), доложив и купив что-то новое. 20% купят хотя бы одну квартиру за свою жизнь с нуля.
Для РН важны доходы именно этих 20% и, немного, 30% обменщиков.
Доходы этих 20% в наших реалиях в подавляющем большинстве случаев не попадают в статистику средних зарплат. ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах, коррупционеры и т. д.
Поэтому сравнивать в лоб среднюю ЗП в Польше, где, скорее всего, это будут доходы, с которых покупают квартиры, и у нас это не совсем корректно.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:40
Доллар можно уже купить дешевле 24.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 14:57
Vlad442 написав:
Доллар можно уже купить дешевле 24.
т.е. прогнозы Медовика сбываются? КГС уже ФСЬО?
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