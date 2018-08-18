Додано: Пон 02 гру, 2019 14:33

Gastarbaiter написав: Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения. Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду. Думаю, что это цены на Тетрисы и ТТ определяются доходами небольшой части населения. Цены на убитые хрущи определяются способностью среднестатистического понаеха платить за них аренду.

У цены аренды и цены продажи нет жесткой связи. Рентабельность меняется от года к году.По поводу покупателей недвиги.У меня нет статистики, цифры взяты с потолка. 50% никогда не купят себе квартиру. Будут снимать, а потом заедут в спадщину. 30% поучаствуют в РН, продав спадщину (может не в Киеве), доложив и купив что-то новое. 20% купят хотя бы одну квартиру за свою жизнь с нуля.Для РН важны доходы именно этих 20% и, немного, 30% обменщиков.Доходы этих 20% в наших реалиях в подавляющем большинстве случаев не попадают в статистику средних зарплат. ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах, коррупционеры и т. д.Поэтому сравнивать в лоб среднюю ЗП в Польше, где, скорее всего, это будут доходы, с которых покупают квартиры, и у нас это не совсем корректно.