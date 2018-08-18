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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 гру, 2019 15:00
Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!
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rusramzik
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:02
Vlad442 написав:
У цены аренды и цены продажи нет жесткой связи. Рентабельность меняется от года к году.
По поводу покупателей недвиги.
У меня нет статистики, цифры взяты с потолка. 50%
никогда не купят себе квартиру. Будут снимать
, а потом заедут в спадщину. 30% поучаствуют в РН, продав спадщину (может не в Киеве), доложив и купив что-то новое. 20% купят хотя бы одну квартиру за свою жизнь с нуля.
Для РН важны доходы именно этих 20% и, немного, 30% обменщиков.
Доходы этих 20% в наших реалиях в подавляющем большинстве случаев не попадают в статистику средних зарплат. ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах, коррупционеры и т. д.
Поэтому сравнивать в лоб среднюю ЗП в Польше, где, скорее всего, это будут доходы, с которых покупают квартиры, и у нас это не совсем корректно.
Соответственно, доходы первых 50% определят предельную цену аренды убитого хруща. Пока рентабельность будет на приемлемом уровне, лендлорды (профессиональные и случайные) будут сдавать. Упадут доходы после девала, снизится рентабельность - часть объектов пойдет на слив.
30% - за их деньги щуцинские ипеня будут конкурировать с Киевом. Выбор среди вариантов "откладывать в Киеве с з/п 1000 уе на семью / брать ипотеку под 20%" или "платить ипотеку в щуцине под 4% с з/п 1500 уе на семью" при близких ценах уже не выглядит таким однозначным.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:04
Vlad442 написав:
Доллар можно уже купить дешевле 24.
А булочка подорожала на 10 копеек. Хотя зачем мне булка, зато я могу купить больше доллара! А зачем мне валюта в Украине, я же могу потратить ее за границей только... Надо возвращать возможность оплаты в стране валютой, то-то все подешевеет!
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:12
rusramzik написав:
Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!
Когда эта малина за наш счет закончится? Чего кому-то должно быть бесплатное жилье? Получаешь зарплату - иди и покупай как все, если накопишь, ты что с другого теста. Это как на пению в 38 лет для ментов, а вы платите налохи..
Хотя там у них скорей всего ничего не выгорит - вечные недострои.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:17
rusramzik написав:
Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!
Где занимать очередь?
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airmax78
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:18
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах
А законопроект 1232 они читали?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 15:54
airmax78 написав:
Где занимать очередь?
Начните с военкомата... а там проситесь в связь, разведку, СБУ.... Направление вам задал
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rusramzik
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:06
rusramzik написав: airmax78 написав:
Где занимать очередь?
Начните с военкомата... а там проситесь в связь, разведку, СБУ.... Направление вам задал
Ага ... от тільки умовно "рядовим" служивим дуже важко щось отримати - незалежно від конкретної діяльності ...
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:07
airmax78 написав: rusramzik написав:
Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!
Где занимать очередь?
Біля сміттєвих контейнерів!
Там точно є безплатна їжа, одежа і взуття!
І порожню коробку з під холодильника можна взяти)))
І ночувати в ній під мостом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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