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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2459246024612462

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:02

  Vlad442 написав:У цены аренды и цены продажи нет жесткой связи. Рентабельность меняется от года к году.

По поводу покупателей недвиги.
У меня нет статистики, цифры взяты с потолка. 50% никогда не купят себе квартиру. Будут снимать, а потом заедут в спадщину. 30% поучаствуют в РН, продав спадщину (может не в Киеве), доложив и купив что-то новое. 20% купят хотя бы одну квартиру за свою жизнь с нуля.
Для РН важны доходы именно этих 20% и, немного, 30% обменщиков.
Доходы этих 20% в наших реалиях в подавляющем большинстве случаев не попадают в статистику средних зарплат. ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах, коррупционеры и т. д.
Поэтому сравнивать в лоб среднюю ЗП в Польше, где, скорее всего, это будут доходы, с которых покупают квартиры, и у нас это не совсем корректно.

Соответственно, доходы первых 50% определят предельную цену аренды убитого хруща. Пока рентабельность будет на приемлемом уровне, лендлорды (профессиональные и случайные) будут сдавать. Упадут доходы после девала, снизится рентабельность - часть объектов пойдет на слив.
30% - за их деньги щуцинские ипеня будут конкурировать с Киевом. Выбор среди вариантов "откладывать в Киеве с з/п 1000 уе на семью / брать ипотеку под 20%" или "платить ипотеку в щуцине под 4% с з/п 1500 уе на семью" при близких ценах уже не выглядит таким однозначным.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:04

  Vlad442 написав:Доллар можно уже купить дешевле 24.


А булочка подорожала на 10 копеек. Хотя зачем мне булка, зато я могу купить больше доллара! А зачем мне валюта в Украине, я же могу потратить ее за границей только... Надо возвращать возможность оплаты в стране валютой, то-то все подешевеет! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:12

  rusramzik написав:Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!

Когда эта малина за наш счет закончится? Чего кому-то должно быть бесплатное жилье? Получаешь зарплату - иди и покупай как все, если накопишь, ты что с другого теста. Это как на пению в 38 лет для ментов, а вы платите налохи..
Хотя там у них скорей всего ничего не выгорит - вечные недострои.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:17

  rusramzik написав:Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!

Где занимать очередь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:18

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:ФОПы, айтишники, заробитчане, высокооплачиваемые наемные работники с ЗП в конвертах

А законопроект 1232 они читали?
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 15:54

  airmax78 написав:Где занимать очередь?

Начните с военкомата... а там проситесь в связь, разведку, СБУ.... Направление вам задал
rusramzik
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:06

  rusramzik написав:
  airmax78 написав:Где занимать очередь?

Начните с военкомата... а там проситесь в связь, разведку, СБУ.... Направление вам задал

Ага ... от тільки умовно "рядовим" служивим дуже важко щось отримати - незалежно від конкретної діяльності ...
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:07

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Кстати! В авральном режиме раздают соц. жилье в новостройках связанных прямо или косвенно с Микатасем!

Где занимать очередь?

Біля сміттєвих контейнерів!
Там точно є безплатна їжа, одежа і взуття!
І порожню коробку з під холодильника можна взяти)))
І ночувати в ній під мостом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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