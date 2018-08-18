Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%



Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.



Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.



Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн

---

За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана.

--------------------

А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году.

Доходы 2020 должны быть 1093 млрд.

В 2019 должны 1007 млрд .

Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.



Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо