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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2460246124622463

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:29

Ну что космонавты ?)))

Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%

Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.

Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.

Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн
---
За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана.
--------------------
А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году.
Доходы 2020 должны быть 1093 млрд.
В 2019 должны 1007 млрд .
Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.

Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо



За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в листопаді 2019 р. металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 1,39 млн т (87,6% відносно жовтня 2019 р.), сталі 1,31 млн т (84,2%), прокату 1,18 млн т (82,6%).

За 11 місяців 2019 року вироблено: чавуну 18,46 млн т (98,6% відносно аналогічного періоду січень-листопад 2018 р.), сталі 19,28 млн т (100,3%), прокату 16,72 млн т (99,3%).


"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано.
Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%,
в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."

Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:55

  zzzzzz написав:Ну что космонавты ?)))

Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%

Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.

Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.

Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн
---
За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана.
--------------------
А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году.
Доходы 2020 должны быть 1093 млрд.
В 2019 должны 1007 млрд .
Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.

Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо



За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в листопаді 2019 р. металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 1,39 млн т (87,6% відносно жовтня 2019 р.), сталі 1,31 млн т (84,2%), прокату 1,18 млн т (82,6%).

За 11 місяців 2019 року вироблено: чавуну 18,46 млн т (98,6% відносно аналогічного періоду січень-листопад 2018 р.), сталі 19,28 млн т (100,3%), прокату 16,72 млн т (99,3%).


"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано.
Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%,
в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."

Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!


Зображення

Думаю, що доходи бюджету падають через масовий виїзд працездатного населення. Скажімо за 2019 виїхало 6% працездатних людей на заробітки за кордон, відповідно тут вони нічого не виробили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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