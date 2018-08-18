Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%
Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.
Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.
Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн --- За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана. -------------------- А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году. Доходы 2020 должны быть 1093 млрд. В 2019 должны 1007 млрд . Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.
Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо
За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в листопаді 2019 р. металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 1,39 млн т (87,6% відносно жовтня 2019 р.), сталі 1,31 млн т (84,2%), прокату 1,18 млн т (82,6%).
За 11 місяців 2019 року вироблено: чавуну 18,46 млн т (98,6% відносно аналогічного періоду січень-листопад 2018 р.), сталі 19,28 млн т (100,3%), прокату 16,72 млн т (99,3%).
"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано. Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%, в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."
Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!
Доходы государственного бюджета в ноября оказались на 8,338 млрд ниже плана, или -8,6%
Но это с учетом того что 31.10.2019 ВР приняла закон согласно которому был проведен секвестр бюджета на 20 млрд. А именно доходы были уменьшены на 20 млрд.
Если бы не секвестр, доходы в ноябре вообще бы оказались на 18 млрд ниже плана.
Первоначально план доходов бюджета был 106,5 млрд на ноябрь, но потом его сократили до 97,168 млрд. Но все равно это не помогло. В ноябре невыполнение плана 8,33, млрд.грн --- За 11 месяцев бюджет недополучил 56 млрд, или -6% от плана. -------------------- А теперь вишенка . Бюджет на 2020 год принят с планом роста доходов на 86 млрд или +8,6% к 2019 году. Доходы 2020 должны быть 1093 млрд. В 2019 должны 1007 млрд . Но по итогам 11 месяцев отставание на 56 млрд.
Исходя из имеющихся данных можно предположить что поступления в 2020 будут вообще на 12-14% ниже, или порядка 100-150 млрд. Нафига было такой бюджет на 2020 принимать,я не понимаю. Хотя есть один волшебный рецепт как его выполнить. Надо просто уронить гривну к 28-30 и тогда будет все хорошо
За попередніми даними ОП «Укрметалургпром», в листопаді 2019 р. металургійними підприємствами України вироблено: чавуну 1,39 млн т (87,6% відносно жовтня 2019 р.), сталі 1,31 млн т (84,2%), прокату 1,18 млн т (82,6%).
За 11 місяців 2019 року вироблено: чавуну 18,46 млн т (98,6% відносно аналогічного періоду січень-листопад 2018 р.), сталі 19,28 млн т (100,3%), прокату 16,72 млн т (99,3%).
"За січень-жовтень 2019 р. внутрішнім споживачам поставлено 3832,4 тис. т металопрокату, з яких 1217,4 тис. т або 31,8% приходиться на імпорт. За аналогічний період 2018 р. внутрішній ринок спожив 4301,1 тис. т, з яких 1217,1 тис. т або 28,3% імпортовано. Таким чином, за 10 місяців 2018 р. зниження споживання металопрокату на внутрішньому ринку відносно січня-жовтня 2018 р. становить 10,9%, в той час як питома вага імпортної складової дещо зросла (+3,5%)."
Рост ВВП на 40% за 5 лет ? Да нефик делать. Нарисуем. ВВП расти !!!
Думаю, що доходи бюджету падають через масовий виїзд працездатного населення. Скажімо за 2019 виїхало 6% працездатних людей на заробітки за кордон, відповідно тут вони нічого не виробили.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
уехали - и хорошо! в прошлом году было +12 млрд дол от заробитчан, в этом будет +14млрд дол.
Идеальная ситуация: 30 млн - гастарбайтеры в разных странах (диверсификация - получаем деньги от разных экономик: от Польщи и РФ, до Германии и Канады), шлют сюда деньги, 7-8 млн - живет в Киеве.
Таким образом: улучшается экология (нет вредных производств), мы фактически имплементируемся в самые развитые экономики мира (при чем сразу в несколько), большой приток валюты, который позволяет покупать много импорта. Ну и за счет того, что родичи гастриков едут в Киев (медицина, культура и т.д.) - большой спрос на аренду/покупку квартир в Киеве.
Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки. Предложения мало, спрос большой - значит цены вверх.
Первая реперная точка - перечисления от гастриков хотя-бы в размере 30% ВВП (расчитываю что достигнем через 2-3 года), дальше процесс пойдет активнее и быстрее.
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
investorkiev написав:уехали - и хорошо! в прошлом году было +12 млрд дол от заробитчан, в этом будет +14млрд дол.
Идеальная ситуация: 30 млн - гастарбайтеры в разных странах (диверсификация - получаем деньги от разных экономик: от Польщи и РФ, до Германии и Канады), шлют сюда деньги, 7-8 млн - живет в Киеве.
Таким образом: улучшается экология (нет вредных производств), мы фактически имплементируемся в самые развитые экономики мира (при чем сразу в несколько), большой приток валюты, который позволяет покупать много импорта. Ну и за счет того, что родичи гастриков едут в Киев (медицина, культура и т.д.) - большой спрос на аренду/покупку квартир в Киеве.
Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки. Предложения мало, спрос большой - значит цены вверх.
Первая реперная точка - перечисления от гастриков хотя-бы в размере 30% ВВП (расчитываю что достигнем через 2-3 года), дальше процесс пойдет активнее и быстрее.
В доме, где будет жить молодой человек, квадратный метр стоит порядка двух тысяч сомони – примерно 230 долларов США. Мехриддину повезло: это очень дешево. Средняя цена квадратного метра на окраине Душанбе – 300-450 долларов США. А еще два года назад квадратный метр в таких квартирах стоил 500-700 долларов. В центре Душанбе цены тоже падают, но медленнее. Если год назад квадратный метр стоил 1200-1400 долларов, то сегодня – лишь на 200 долларов дешевле. Специалисты рынка недвижимости говорят, что цены на жилье в Таджикистане постепенно снижаются с начала 2015 года. Основные причины – финансово-экономический кризис в стране и перенасыщение рынка жилья. Многие дома, которые сдали в эксплуатацию еще год назад, до сих пор пустуют. На цены влияет в том числе уменьшение объемов денежных переводов мигрантов, объем наличности в обращении и снижение покупательской способности населения.
"Большинство наших покупателей являются трудовыми мигрантами в России, – рассказывает Холмурод Курбонов, заместитель директора ООО "Зарафшони Сино". – Мы связываемся с ними, они говорят, что заработка практически нет. Нам каждый квадратный метр обошелся при строительстве в 380-400 долларов, но мы вынуждены продавать по этой же цене, получается, что работаем в убыток".
Несмотря на убытки, строительные фирмы пока продолжают точечную застройку столицы многоэтажными домами, так как в Таджикистане вложение денежных средств в недвижимость, всегда считалось выгодным и приносящим дивиденды делом.
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.
В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.
По словам местных наблюдателей, это связано с продолжающимся экономическим кризисом и увеличением потока внешней миграции населения.
Наряду с ухудшением благосостояния населения, граждане страны все чаще выезжает за пределы страны на заработки и постоянное место жительства.
"Многие задумываются о переезде за пределы страны", - сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане, при этом отмечая, что недвижимость надо ставить на учёт, без этого квартиру ни продать, ни обменять.
Накануне корреспонденты Азатлыка в Туркменистане сообщали об увеличении потока желающих переехать в Россию. В течение нескольких месяцев перед Посольством РФ в Ашхабаде собираются большие очереди туркменистанцев, в том числе этнических туркменов желающих переехать в Россию.
«На этой неделе был возле посольства. Огромное количество людей стоят в очереди за получением статуса переселенца в Российскую Федерацию. Но, что интересно, среди них очень много людей туркменской национальности. Я подсчитал, чуть меньше половины, примерно 40 процентов, стоящих в очереди, были туркменами. Ещё много людей записываются в очередь. В тот день записывались в очередь на конец месяца», - сообщил 10 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.
По его словам, российское посольство принимает заявления от туркменистанцев о переселении в Российскую Федерацию, которым предлагается переселение в дальневосточный регион Российской Федерации.
investorkiev написав: Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки.
Хорошо, что такие аналитики с мба как ты не уезжают. Так победим!
Не переживайте, самые успешные и богатые обязательно вернутся в Украину. С баблом. Как вы думаете, где после ударного труда лучше тормознуться и кантоваться с лимоном, в Украине или где-нибудь в богатой стране? Отож. И ради Бога только не фантазируйте про юга. Там холеры, малярии, тайфуны, а для богатеньких иностранцев тюремные бамбуковые камеры с кровососущими и змеями.