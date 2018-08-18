уехали - и хорошо!в прошлом году было +12 млрд дол от заробитчан, в этом будет +14млрд дол.Идеальная ситуация: 30 млн - гастарбайтеры в разных странах (диверсификация - получаем деньги от разных экономик: от Польщи и РФ, до Германии и Канады), шлют сюда деньги, 7-8 млн - живет в Киеве.Таким образом: улучшается экология (нет вредных производств), мы фактически имплементируемся в самые развитые экономики мира (при чем сразу в несколько), большой приток валюты, который позволяет покупать много импорта. Ну и за счет того, что родичи гастриков едут в Киев (медицина, культура и т.д.) - большой спрос на аренду/покупку квартир в Киеве.Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки. Предложения мало, спрос большой - значит цены вверх.Первая реперная точка - перечисления от гастриков хотя-бы в размере 30% ВВП (расчитываю что достигнем через 2-3 года), дальше процесс пойдет активнее и быстрее.

В доме, где будет жить молодой человек, квадратный метр стоит порядка двух тысяч сомони – примерно 230 долларов США. Мехриддину повезло: это очень дешево. Средняя цена квадратного метра на окраине Душанбе – 300-450 долларов США. А еще два года назад квадратный метр в таких квартирах стоил 500-700 долларов. В центре Душанбе цены тоже падают, но медленнее. Если год назад квадратный метр стоил 1200-1400 долларов, то сегодня – лишь на 200 долларов дешевле. Специалисты рынка недвижимости говорят, что цены на жилье в Таджикистане постепенно снижаются с начала 2015 года. Основные причины – финансово-экономический кризис в стране и перенасыщение рынка жилья. Многие дома, которые сдали в эксплуатацию еще год назад, до сих пор пустуют. На цены влияет в том числе уменьшение объемов денежных переводов мигрантов, объем наличности в обращении и снижение покупательской способности населения. "Большинство наших покупателей являются трудовыми мигрантами в России, – рассказывает Холмурод Курбонов, заместитель директора ООО "Зарафшони Сино". – Мы связываемся с ними, они говорят, что заработка практически нет. Нам каждый квадратный метр обошелся при строительстве в 380-400 долларов, но мы вынуждены продавать по этой же цене, получается, что работаем в убыток". Несмотря на убытки, строительные фирмы пока продолжают точечную застройку столицы многоэтажными домами, так как в Таджикистане вложение денежных средств в недвижимость, всегда считалось выгодным и приносящим дивиденды делом.

В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.



В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.



По словам местных наблюдателей, это связано с продолжающимся экономическим кризисом и увеличением потока внешней миграции населения.



Наряду с ухудшением благосостояния населения, граждане страны все чаще выезжает за пределы страны на заработки и постоянное место жительства.



"Многие задумываются о переезде за пределы страны", - сообщает корреспондент Азатлыка в Туркменистане, при этом отмечая, что недвижимость надо ставить на учёт, без этого квартиру ни продать, ни обменять.



Накануне корреспонденты Азатлыка в Туркменистане сообщали об увеличении потока желающих переехать в Россию. В течение нескольких месяцев перед Посольством РФ в Ашхабаде собираются большие очереди туркменистанцев, в том числе этнических туркменов желающих переехать в Россию.



«На этой неделе был возле посольства. Огромное количество людей стоят в очереди за получением статуса переселенца в Российскую Федерацию. Но, что интересно, среди них очень много людей туркменской национальности. Я подсчитал, чуть меньше половины, примерно 40 процентов, стоящих в очереди, были туркменами. Ещё много людей записываются в очередь. В тот день записывались в очередь на конец месяца», - сообщил 10 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.



По его словам, российское посольство принимает заявления от туркменистанцев о переселении в Российскую Федерацию, которым предлагается переселение в дальневосточный регион Российской Федерации.