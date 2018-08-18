Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
investorkiev написав:не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих. Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора. Туда КГСу и дорога.
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
hume написав:...Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
бетоно-метры в почти непригодном для жизни Киеве - далеко не верх желаний. тем более, если на юр.лицо покупать: и свежее авто, и деньги через уставник спокойно отмываешь, и кредит по НДС получаешь, и лизинг почти беспроцентный у многих... было бы желание.
зы. сегодня всего из-за двух притершихся на рельсах Глубочицкой дятлов, в 17 часов улица в обе стороны остановилась. аккурат напротив миракса полицейские по-очереди сначала пропускали поток в направлении подола, а потом в направлении артёма. дайте два.
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
Не знаю, мне кажется что авто должно стоить ну может максимум 20% активов для пересичного. Т.е. ездок на форестере за 44 куе должен иметь хату (хаты) хотя бы на 200-250куе. Хотя наши джигиты могут и в арендном хруще на инфинити рассекать...