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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2461246224632464

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:41

  zzzzzz написав:
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%
В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих.
Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора.
Туда КГСу и дорога.
Глянул, по манхеттену должны были сдать первый дом ещё год назад:
https://ktostroit.com/kmb

Жесть...

Миракс уже закончились обещанные сроки, а по факту половина домов не имеют даже фундамента... Ракета ракетой, а для инвесторов это Ж

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Loft
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:49

  hume написав:
  zzzzzz написав:
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%
В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.

субару всегда неадекватная цена была
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:53

  hume написав:...Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...

бетоно-метры в почти непригодном для жизни Киеве - далеко не верх желаний.
тем более, если на юр.лицо покупать: и свежее авто, и деньги через уставник спокойно отмываешь, и кредит по НДС получаешь, и лизинг почти беспроцентный у многих... было бы желание.

зы. сегодня всего из-за двух притершихся на рельсах Глубочицкой дятлов, в 17 часов улица в обе стороны остановилась. аккурат напротив миракса полицейские по-очереди сначала пропускали поток в направлении подола, а потом в направлении артёма.
дайте два.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:12

  hume написав:
  zzzzzz написав:
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%
В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.


Не знаю, мне кажется что авто должно стоить ну может максимум 20% активов для пересичного. Т.е. ездок на форестере за 44 куе должен иметь хату (хаты) хотя бы на 200-250куе. Хотя наши джигиты могут и в арендном хруще на инфинити рассекать...
investorkiev
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