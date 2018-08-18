Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
investorkiev написав:не думаю что у КГС начнутся прям бум продаж. Откуда? Уже никто не доверяет этой тупой воровской конторе. Да и стройки вовремя они не сдают. Возле центрального ЗАГСа три дома вообще замерли - практически нет рабочих. Пару лет назад был в их офисе на Суворова. Так со мной в лифте ехала телочка, по виду секретутка, ну может начальница PR отдела какого нибудь, так у нее была сумка ЛуиВиттон и телефон Верту. В КГС тырили все, от мала до велика. Прогнившая насквозь контора. Туда КГСу и дорога.
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
hume написав:...Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
бетоно-метры в почти непригодном для жизни Киеве - далеко не верх желаний. тем более, если на юр.лицо покупать: и свежее авто, и деньги через уставник спокойно отмываешь, и кредит по НДС получаешь, и лизинг почти беспроцентный у многих... было бы желание.
зы. сегодня всего из-за двух притершихся на рельсах Глубочицкой дятлов, в 17 часов улица в обе стороны остановилась. аккурат напротив миракса полицейские по-очереди сначала пропускали поток в направлении подола, а потом в направлении артёма. дайте два.
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17% В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
Не знаю, мне кажется что авто должно стоить ну может максимум 20% активов для пересичного. Т.е. ездок на форестере за 44 куе должен иметь хату (хаты) хотя бы на 200-250куе. Хотя наши джигиты могут и в арендном хруще на инфинити рассекать...
Yuri_T написав:зы. сегодня всего из-за двух притершихся на рельсах Глубочицкой дятлов, в 17 часов улица в обе стороны остановилась. аккурат напротив миракса полицейские по-очереди сначала пропускали поток в направлении подола, а потом в направлении артёма. дайте два.
Кстати, объясните, что это за народная украинская забава такая: из-за царапины на бампере парализовать улицу? Почему нельзя отъехать в сторонку и там уже спокойно оформляться? Я первое время удивлялся, что вообще не вижу на улицах щуцинских ипеней ДТП. А потом узнал, что за такие забавы тут полиция еще и штраф впаяет за перекрытие движения. Поэтому притерлись - через минуту уже на обочине стоят.
hume написав:Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить... Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
Не знаю, мне кажется что авто должно стоить ну может максимум 20% активов для пересичного. Т.е. ездок на форестере за 44 куе должен иметь хату (хаты) хотя бы на 200-250куе. Хотя наши джигиты могут и в арендном хруще на инфинити рассекать...
Оранж, суть не в доходах, а в общей оценке имущества.
К примеру у тебя есть лям баксов, но доходов нет - ты его не вкладываешь, ждешь кризиса. Так что тебе, имея лям баксов под матрасом, пешком ходить? Нет, очевидно что ты купишь сабе машину. Может не новую, может не самую дорогую, но тем не менее.
Должен быть баланс. Жить в видовой трешке в Тетрисе, иметь там же паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и ездить на стареньком дизельгейтном гольфе - ну это перебор.
investorkiev написав:...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...
да-да, конечно
Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?
Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.
Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д. Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.
И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).
Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.
А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.