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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2462246324642465

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:23

  Gastarbaiter написав:Кстати, объясните, что это за народная украинская забава такая: из-за царапины на бампере парализовать улицу? Почему нельзя отъехать в сторонку и там уже спокойно оформляться?

какая нация - такие и забавы.
впрочем, понимаю полицейских.
если биомасса мирно выходит из стоящих в обе стороны трамваев и топает - можно работать не спеша; смысл напрягаться?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:27

  Gastarbaiter написав:https://rus.azathabar.com/a/29944031.html
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.

В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.

Бездумный копипаст. Много букв.
Vlad442
 
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