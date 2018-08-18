какая нация - такие и забавы.
впрочем, понимаю полицейских.
если биомасса мирно выходит из стоящих в обе стороны трамваев и топает - можно работать не спеша; смысл напрягаться?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:23
какая нация - такие и забавы.
впрочем, понимаю полицейских.
если биомасса мирно выходит из стоящих в обе стороны трамваев и топает - можно работать не спеша; смысл напрягаться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:27
Бездумный копипаст. Много букв.
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