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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2462246324642465

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:23

  Gastarbaiter написав:Кстати, объясните, что это за народная украинская забава такая: из-за царапины на бампере парализовать улицу? Почему нельзя отъехать в сторонку и там уже спокойно оформляться?

какая нация - такие и забавы.
впрочем, понимаю полицейских.
если биомасса мирно выходит из стоящих в обе стороны трамваев и топает - можно работать не спеша; смысл напрягаться?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 00:27

  Gastarbaiter написав:https://rus.azathabar.com/a/29944031.html
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.

В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.

Бездумный копипаст. Много букв.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 07:37

  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:https://rus.azathabar.com/a/29944031.html
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.

В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.

Бездумный копипаст. Много букв.

Насправді - вельми важливе інформація.

У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!

Як же низько ми впали!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:30

  investorkiev написав:
  trololo написав:
  investorkiev написав:
Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки.


Хорошо, что такие аналитики с мба как ты не уезжают. Так победим!

сижу на чемоданах на самом деле, жду ракету, на ней планирую улететь в теплые страны.

Сколько будете денег в Украину пересылать?)
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...

да-да, конечно


Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?

Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.

Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д.
Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.

И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).

Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.

А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.

Чувак, это перебор, у тебя реально все знакомые женщины шлюхи?
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37

  hume написав:
  zzzzzz написав:
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%
В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.

Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.


Ну лехусы активно покупают мальвинки )
Живите своим умом!
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