|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:23
Gastarbaiter написав:
Кстати, объясните, что это за народная украинская забава такая: из-за царапины на бампере парализовать улицу? Почему нельзя отъехать в сторонку и там уже спокойно оформляться?
какая нация - такие и забавы.
впрочем, понимаю полицейских.
если биомасса мирно выходит из стоящих в обе стороны трамваев и топает - можно работать не спеша; смысл напрягаться?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14265
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1896 раз.
- Подякували: 4113 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Вів 03 гру, 2019 00:27
Gastarbaiter написав:
https://rus.azathabar.com/a/29944031.html
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.
В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.
Бездумный копипаст. Много букв.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 5812
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 07:37
Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
https://rus.azathabar.com/a/29944031.html
В Ашхабаде за последний год резко упали цены на недвижимость. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в среднем на 30%.
В настоящее время в столице Туркменистана двухкомнатную квартиру в центре города можно было продать за 45 тысяч долларов, сейчас стоимость не превышает 30-35 тысяч долларов.
Бездумный копипаст. Много букв.
Насправді - вельми важливе інформація.
У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!
Як же низько ми впали!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20777
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1162 раз.
- Подякували: 2146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:30
investorkiev написав: trololo написав: investorkiev написав:
Новые квартиры при этом практически строить не будут - в связи с тотальным выездом квалифицированных строителей на заработки.
Хорошо, что такие аналитики с мба как ты не уезжают. Так победим!
сижу на чемоданах на самом деле, жду ракету, на ней планирую улететь в теплые страны.
Сколько будете денег в Украину пересылать?)
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37
investorkiev написав: Yuri_T написав: investorkiev написав:
...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...
да-да, конечно
Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?
Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.
Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д.
Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.
И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).
Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.
А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.
Чувак, это перебор, у тебя реально все знакомые женщины шлюхи?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:37
hume написав: zzzzzz написав:
В Украине за ноябрь регистрация новых автомобилей увеличилась на 17%
В ноябре украинцы приобрели и зарегистрировали 8565 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.
В то же время относительно октябрьского результата спрос на новые авто в Украине немного остыл, динамика приобрела отрицательное значение – минус 4%.
Крутили гайки на интерциклоне, зашёл в субару. Форестер и аутбэк стоят по 44куе с учётом курса 24. Кто эти неадекватные люди которые покупают сейчас авто в салоне. Возможно те, кто не успел в ракету но всё таки что то хочет купить...
Или у нас как всегда - покупают на хаях, продают на низах.
Ну лехусы активно покупают мальвинки )
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36280
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3506 раз.
- Подякували: 7946 раз.
-
- Профіль
-
37
7
2
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:38
Kostia написав: investorkiev написав:
А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.
Чувак, это перебор, у тебя реально все знакомые женщины шлюхи?
Чуваки такие умозаключения не способны делать, это чисто женский расклад ума)
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36280
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3506 раз.
- Подякували: 7946 раз.
-
- Профіль
-
37
7
2
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:42
Frant написав:
Насправді - вельми важливе інформація.
У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!
Як же низько ми впали!
Это где в Киеве в центре двушка стоит 30-35?
-
Kostia
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 02.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 03 гру, 2019 08:46
Kostia написав: Frant написав:
Насправді - вельми важливе інформація.
У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!
Як же низько ми впали!
Это где в Киеве в центре двушка стоит 30-35?
У них хоть рождаемость высокая ввиду национальных особенностей. А у нас естественная убыль по 250 тыс в год.
Население Туркменистана 2018
Согласно нашей оценке, на конец 2018 года, население Туркменистана составляло 5 617 512 человек. За 2018 год население Туркменистана увеличилось приблизительно на 70 612 человек. Учитывая, что население Туркменистана в начале года оценивалось в 5 546 900 человек, годовой прирост составил 1.27 %.
Вот основные демографические показатели Туркменистана за 2018 год:
Родившихся: 119 036 человек
Умерших: 43 099 человек
Естественный прирост населения: 75 937 человек
Миграционный прирост населения: -5 325 человек
Мужчин: 2 765 983 человека (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Женщин: 2 851 529 человек (по оценке на 31 декабря 2018 года)
Официальный прирост населения +1,27% в год , а у нас -0,5% в год ( и это без миграции) Потому что согласно держстату у нас положительный миграционный прирост ( вот так бывает ))))
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 36280
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3506 раз.
- Подякували: 7946 раз.
-
- Профіль
-
37
7
2
Додано: Вів 03 гру, 2019 09:27
Gastarbaiter написав: Yuri_T написав:
зы. сегодня всего из-за двух притершихся на рельсах Глубочицкой дятлов, в 17 часов улица в обе стороны остановилась. аккурат напротив миракса полицейские по-очереди сначала пропускали поток в направлении подола, а потом в направлении артёма.
дайте два.
Кстати, объясните, что это за народная украинская забава такая: из-за царапины на бампере парализовать улицу? Почему нельзя отъехать в сторонку и там уже спокойно оформляться?
Я первое время удивлялся, что вообще не вижу на улицах щуцинских ипеней ДТП. А потом узнал, что за такие забавы тут полиция еще и штраф впаяет за перекрытие движения. Поэтому притерлись - через минуту уже на обочине стоят.
Ну, авто пока так и не стало у нас транспортным средством, как самокат, или велик. Это все еще "статус". Вон как расписали, старый гольф - дерьмо
Плюс возможный отказ страховой, если там окажется больше царапины, вот и бояться сами все решать.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1582
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17280
|2729866
|
|
|459
|186898
|
|
|8
|9340
|
|