investorkiev написав:

Yuri_T написав: investorkiev написав: ...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и... ...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...

да-да, конечно да-да, конечно

Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д.Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.