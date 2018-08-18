RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!

У бедных туркменов очень много газа. ВВП на душу населения в три раза больше, чем в Украине.
Vlad442
 
Повідомлень: 5818
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 10:49

  Vlad442 написав:
  Frant написав:У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!

У бедных туркменов очень много газа. ВВП на душу населения в три раза больше, чем в Украине.

Это потому что у нас реальная численность населения раза в 1.5 завышена, а ВВП из-за тотального ухода в тень, раза, минимум, в 1.5 занижен. А у туркменов все по-честному, все в одних руках сконцентрировано.
airmax78
 
Повідомлень: 32750
З нами з: 25.10.12
Подякував: 834 раз.
Подякували: 3777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:01

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... Eoh1a.html

Это уже ракета или еще нет?
Santehnik
 
Повідомлень: 231
З нами з: 17.05.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Підводні камені нерухомості:-)Зображення


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14944
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:14

  Kostia написав:
  Frant написав:Насправді - вельми важливе інформація.

У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!

Як же низько ми впали!

Это где в Киеве в центре двушка стоит 30-35?


Пан ріелтор Костя - сам не здатний провести пошук???

Будь ласка, 754 об,яви по Києву, до 30 000 дол! :mrgreen:

https://flatfy.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B ... eMin=10000

В центрі - 2 (дві) квартири.
https://flatfy.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B ... &subway=45
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20778
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 2146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

  investorkiev написав:
  Yuri_T написав:
  investorkiev написав:...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...

да-да, конечно


Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?

Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.

Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д.
Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.

И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).

Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.

А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.

коли кажеться, що ви вже пробили дно, але виходить, що все ще попереду, :mrgreen: ... для кого ці оффтопні дурниці пишете? і робити зв'язок між доходом, нерухомістю та автомобілем повна нісенітниця ...
а стосовно вашої хворої ідеї про країну-мрію із експортом трудових ресурсів :arrow: Таджикистан, як базова модель, прийшли до успіху? ельдорадо для лендлордів?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:39

  Frant написав:В центрі - 2 (дві) квартири.
https://flatfy.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%B ... &subway=45

Это был стеб?
Речь шла о 2-х комнатных квартирах в центре. Что же Вы нам нашли?

1. Однушка 38 метров ЗА Бортничами, на самой границе Киева на улице Идейной (хоть в заголовке и написано Линейная - не верь глазам своим). Можете посмотреть на карте, где это :)

2. Что-то (точно не квартира) общей площадью 18 квадратных метров. Дальше цитата.
Общий душ на 3 семьи и общая кухня на этаже.
Квартира состоит из комнаты (12, 7 кв. м. ), туалета, коридорчика, в котором расположены умывальник.холодильник, кладовка, мини кухня

Фото тоже можно посмотреть. Зачет. Зато Печерск.
:mrgreen:
Dimar
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 31.08.09
Подякував: 387 раз.
Подякували: 571 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 2463246424652466
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1727, 1728, 1729
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17280 2729974
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 18:45
Faceless
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
459 186917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 16:36
Мизантрóп
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 9341
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.