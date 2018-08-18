Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:У столиці бідних туркменів, у яких ніколи не було індустрії - нерухомість коштує як в Києві!
У бедных туркменов очень много газа. ВВП на душу населения в три раза больше, чем в Украине.
Это потому что у нас реальная численность населения раза в 1.5 завышена, а ВВП из-за тотального ухода в тень, раза, минимум, в 1.5 занижен. А у туркменов все по-честному, все в одних руках сконцентрировано.
investorkiev написав:...паркоместо за 60куе, как Аирмакс, и...
да-да, конечно
Трешка 140 метров по 3куе/метр, плюс ремонт 1куе/метр, плюс паркоместо 60куе (у него вроде их два, но не уверен, пусть будет одно). Это уже 140*4+60=620куе. А сколько стоит тот поюзаный дизельгейтный гольф? 10куе? 15куе?
Тут вообще есть риск что охрана примет его за обслугу и тупо не пустит в паркинг.
Или вот сын у него вырос, 18 лет, первое свидание с девченкой, которая 99% даст. Нужно за ней только заехать, небольшая культурная программа, цветы и т.д. Сын приходит к папе и говорит: папуля, дай машину на вечер, дело жизни/смерти.
И заезжает сын за этой девченкой в светлорозовом плетьице в горошек на... этой несуразной машине, запорожце-переростке (не забываем что дизельгейтные гольфы - это кузов универсал, что еще больше ур** экстерьер).
Сами понимаете, девченка не даст, сын затаит обиду на отца, короче ужасная ситуация.
А была хотя бы нейтральная тоета камри - и уже у сына не развились бы комплексы.
коли кажеться, що ви вже пробили дно, але виходить, що все ще попереду, ... для кого ці оффтопні дурниці пишете? і робити зв'язок між доходом, нерухомістю та автомобілем повна нісенітниця ... а стосовно вашої хворої ідеї про країну-мрію із експортом трудових ресурсів Таджикистан, як базова модель, прийшли до успіху? ельдорадо для лендлордів?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані