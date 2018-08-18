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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2464246524662467

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06

  airmax78 написав:Когда ценники начинают терять адекватность (как мы видели с трехой в Эврике за 177куе или с этой трехой) - это плохой знак.

ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:04

"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ

https://tsn.ua/video/video-novini/ukrbu ... toram.html
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:32

  baraka написав:"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ

https://tsn.ua/video/video-novini/ukrbu ... toram.html



Ткаченко бодрит Кличка. После всех заявлений Коломойского все кто с ним связан становятся токсичными. Связь с Коломойским это уже как черная метка, и Ткаченко видимо со своим мочиловом на плюсах решил пойти ва-банк.
Живите своим умом!
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