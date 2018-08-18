ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06
ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:04
"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:32
Ткаченко бодрит Кличка. После всех заявлений Коломойского все кто с ним связан становятся токсичными. Связь с Коломойским это уже как черная метка, и Ткаченко видимо со своим мочиловом на плюсах решил пойти ва-банк.
Живите своим умом!
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