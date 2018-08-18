ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06
ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:04
"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ
Додано: Вів 03 гру, 2019 14:32
Ткаченко бодрит Кличка. После всех заявлений Коломойского все кто с ним связан становятся токсичными. Связь с Коломойским это уже как черная метка, и Ткаченко видимо со своим мочиловом на плюсах решил пойти ва-банк.
Живите своим умом!
Додано: Вів 03 гру, 2019 15:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы не уловили ньюанс.
Теперь комната в коммуналке называется
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
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