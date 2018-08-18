Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ткаченко бодрит Кличка. После всех заявлений Коломойского все кто с ним связан становятся токсичными. Связь с Коломойским это уже как черная метка, и Ткаченко видимо со своим мочиловом на плюсах решил пойти ва-банк.
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д. Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться. У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д. Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться. У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д. Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться. У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
я думаю он до сих пор колбасит, а в этом деле остановиться трудно. Ты ж пойми: любовницы, собутыльники, все окружение... как от этого отказаться?
Но в целом я с тобой согласна, нужно вовремя уходить.