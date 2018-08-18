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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2465246624672468>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06

  airmax78 написав:Когда ценники начинают терять адекватность (как мы видели с трехой в Эврике за 177куе или с этой трехой) - это плохой знак.

ви головне нікого не слухайте і старий автомобіль не міняйте, коли на ці гроші можна взяти ще один квиток в ракеті кржн :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:04

"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ

https://tsn.ua/video/video-novini/ukrbu ... toram.html
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 14:32

  baraka написав:"УКРБУД" ЗУПИНИВ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НА БІЛЬШОСТІ СВОЇХ ОБ’ЄКТІВ – ЧОГО ЧЕКАТИ ІНВЕСТОРАМ

https://tsn.ua/video/video-novini/ukrbu ... toram.html



Ткаченко бодрит Кличка. После всех заявлений Коломойского все кто с ним связан становятся токсичными. Связь с Коломойским это уже как черная метка, и Ткаченко видимо со своим мочиловом на плюсах решил пойти ва-банк.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:2. Что-то (точно не квартира) общей площадью 18 квадратных метров. Дальше цитата.

Общий душ на 3 семьи и общая кухня на этаже.
Квартира состоит из комнаты (12, 7 кв. м. ), туалета, коридорчика, в котором расположены умывальник.холодильник, кладовка, мини кухня



Фото тоже можно посмотреть. Зачет. Зато Печерск.


Вы не уловили ньюанс.
Теперь комната в коммуналке называется
смарт квартира
Oak
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:27

  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году

я думаю он до сих пор колбасит, а в этом деле остановиться трудно.
Ты ж пойми: любовницы, собутыльники, все окружение... как от этого отказаться?

Но в целом я с тобой согласна, нужно вовремя уходить.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
в 2013-2014 "Люстра"
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:54

Не берут новострои, решили подогреть спрос хоть как-то - говорят, 3 дня раздают какие-то льготные кредиты атошникам и переселенцам.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:55

Кличка на мило, тобто на нари

https://www.unian.net/society/10768574-zhurnalisty-uznali-kak-idet-stroitelstvo-shulyavskogo-mosta-i-skolko-eshche-nuzhno-deneg-video.html

Открытие первой очереди Шулявского путепровода переносится на следующий год. На развязку уже выделено более одного миллиарда гривень, но этого может не хватить. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». «Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривень. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе», - говорится в сюжете. Открытие первой очереди нового моста переносится на следующий год. Эстакаду, как того обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.

«Зима. Металлический путепровод сильно сократился. Морозы сейчас. Это означает, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны. По крайней мере, до конца марта. Покрытие невозможно будет класть», - рассказал транспортный инженер Виктор Петрук. В связи с этим, по его прогнозам, смета на строительство моста или увеличится, так как придется привлекать технологии, которых в Украине сегодня нет, или качество этого строительства будет очень низким, и этот асфальт через несколько лет сойдет. С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Сейчас киевляне уже почти вдвое переплатили за развязку в сравнении с заявленной в 2018 году стоимостью. А в итоге не сделано и половины. Мэр Киева Виталий Кличко выдает владельцу «Укрбуда» Микитасю очередной аванс в 230 миллионов гривень. Всего на развязку уже выделен 1 миллиард 50 миллионов гривень, отмечает депутат Киевсовета Прохор Антоненко. Кроме этого, у Клича провели тендер на корректировку проекта. То есть рассмотрели возможность выделения денег на реконструкцию еще пяти улиц. Тендер на строительство выиграла еще одна фирма Максима Микитася – инвестиционно-строительная компания «Укрбуд».
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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