Додано: Вів 03 гру, 2019 17:55

https://www.unian.net/society/10768574-zhurnalisty-uznali-kak-idet-stroitelstvo-shulyavskogo-mosta-i-skolko-eshche-nuzhno-deneg-video.html



Открытие первой очереди Шулявского путепровода переносится на следующий год. На развязку уже выделено более одного миллиарда гривень, но этого может не хватить. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». «Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривень. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе», - говорится в сюжете. Открытие первой очереди нового моста переносится на следующий год. Эстакаду, как того обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.



«Зима. Металлический путепровод сильно сократился. Морозы сейчас. Это означает, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны. По крайней мере, до конца марта. Покрытие невозможно будет класть», - рассказал транспортный инженер Виктор Петрук. В связи с этим, по его прогнозам, смета на строительство моста или увеличится, так как придется привлекать технологии, которых в Украине сегодня нет, или качество этого строительства будет очень низким, и этот асфальт через несколько лет сойдет. С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Сейчас киевляне уже почти вдвое переплатили за развязку в сравнении с заявленной в 2018 году стоимостью. А в итоге не сделано и половины. Мэр Киева Виталий Кличко выдает владельцу «Укрбуда» Микитасю очередной аванс в 230 миллионов гривень. Всего на развязку уже выделен 1 миллиард 50 миллионов гривень, отмечает депутат Киевсовета Прохор Антоненко. Кроме этого, у Клича провели тендер на корректировку проекта. То есть рассмотрели возможность выделения денег на реконструкцию еще пяти улиц. Тендер на строительство выиграла еще одна фирма Максима Микитася – инвестиционно-строительная компания «Укрбуд». Открытие первой очереди Шулявского путепровода переносится на следующий год. На развязку уже выделено более одного миллиарда гривень, но этого может не хватить. Об этом говорится в сюжете программы «Гроші». «Экс-нардепа и скандального застройщика Максима Микитася недавно выпустили из СИЗО под залог в 80 миллионов гривень. Микитась на всю страну обещал сдать известный всем киевлянам Шулявский мост до 30 ноября, но, как видим, проехать здесь можно только на тракторе», - говорится в сюжете. Открытие первой очереди нового моста переносится на следующий год. Эстакаду, как того обещал мэр Киева Виталий Кличко, до декабря не откроют.«Зима. Металлический путепровод сильно сократился. Морозы сейчас. Это означает, что асфальт класть нельзя, и это означает, что путепровод будет стоять до весны. По крайней мере, до конца марта. Покрытие невозможно будет класть», - рассказал транспортный инженер Виктор Петрук. В связи с этим, по его прогнозам, смета на строительство моста или увеличится, так как придется привлекать технологии, которых в Украине сегодня нет, или качество этого строительства будет очень низким, и этот асфальт через несколько лет сойдет. С начала работ прошел почти год, а строители продолжают заниматься коммуникациями и никак не соберут металлический каркас. Сейчас киевляне уже почти вдвое переплатили за развязку в сравнении с заявленной в 2018 году стоимостью. А в итоге не сделано и половины. Мэр Киева Виталий Кличко выдает владельцу «Укрбуда» Микитасю очередной аванс в 230 миллионов гривень. Всего на развязку уже выделен 1 миллиард 50 миллионов гривень, отмечает депутат Киевсовета Прохор Антоненко. Кроме этого, у Клича провели тендер на корректировку проекта. То есть рассмотрели возможность выделения денег на реконструкцию еще пяти улиц. Тендер на строительство выиграла еще одна фирма Максима Микитася – инвестиционно-строительная компания «Укрбуд».

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/