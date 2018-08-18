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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:01
Первый написав:
Підводні камені нерухомості:-)
Всім процвітання!
Чудові сусіди в новобудові з шикарними МОПами
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Вів 03 гру, 2019 19:48
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
робіть поправку на реалістичність опуса, подумайте, 1) розказування від особи чоловічої статі, а відповідь вам уже від жіночої
2) скільки розуму повинно бути в описаного персонажа, який тріпається про свої статки в колі малознайомих особистостей, 3) і як йому при цьому вдається довго втримуватися на службі, ... 4) а навіть якщо допустити правдивість, то тоді нерозумна тріпня з боку investorkiev, 5) а також згадайте яка була недавно ганьблива характеристика корупціонерів меншого маштабу із КМБ, і яка доволі поважна тут
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 19:52
investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:32
TylerTruman_ написав: investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України
ничего личного - просто математика.
Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?
Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).
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investorkiev
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:38
investorkiev написав: TylerTruman_ написав: investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України
ничего личного - просто математика.
Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?
Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).
якщо закрити очі на те, що у якоїсь тп могла з'явитися така фантазія, ... то перед тим як робити математику, потрібно поправити статистику, мінус Крим - це населення в районі 42 млн., із них тільки в районі половини працездатного, що буде із старими та дітьми, а також яка доля повинна залишитися для обслуговування такої країни-привида, ... але з огляду на загальну абсурдність ідеї, та ще з точки зору типу бенефітів для тутешньої проперті, це на голову не налазить, як таке взагалі можна було генерувати в топіку по кржн
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 21:46
TylerTruman_ написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!
Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году
робіть поправку на реалістичність опуса, подумайте, 1) розказування від особи чоловічої статі, а відповідь вам уже від жіночої
2) скільки розуму повинно бути в описаного персонажа, який тріпається про свої статки в колі малознайомих особистостей, 3) і як йому при цьому вдається довго втримуватися на службі, ... 4) а навіть якщо допустити правдивість, то тоді нерозумна тріпня з боку investorkiev, 5) а також згадайте яка була недавно ганьблива характеристика корупціонерів меншого маштабу із КМБ, і яка доволі поважна тут
Думаю Трибека как обычно фантазирует.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 03 гру, 2019 22:01
investorkiev написав: TylerTruman_ написав: investorkiev написав:
обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.
таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України
ничего личного - просто математика.
Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?
Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).
если все предсказанное сбудется, то круши свои мифические вы даже за коммуналь не сдадите
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