investorkiev написав:

обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.