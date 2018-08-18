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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:01

  Первый написав:Підводні камені нерухомості:-)Зображення


Всім процвітання!

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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:48

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году

робіть поправку на реалістичність опуса, подумайте, 1) розказування від особи чоловічої статі, а відповідь вам уже від жіночої :roll: 2) скільки розуму повинно бути в описаного персонажа, який тріпається про свої статки в колі малознайомих особистостей, 3) і як йому при цьому вдається довго втримуватися на службі, ... 4) а навіть якщо допустити правдивість, то тоді нерозумна тріпня з боку investorkiev, 5) а також згадайте яка була недавно ганьблива характеристика корупціонерів меншого маштабу із КМБ, і яка доволі поважна тут :idea:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 19:52

  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:32

  TylerTruman_ написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України

ничего личного - просто математика.

Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?

Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:38

  investorkiev написав:
  TylerTruman_ написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України

ничего личного - просто математика.

Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?

Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).

якщо закрити очі на те, що у якоїсь тп могла з'явитися така фантазія, ... то перед тим як робити математику, потрібно поправити статистику, мінус Крим - це населення в районі 42 млн., із них тільки в районі половини працездатного, що буде із старими та дітьми, а також яка доля повинна залишитися для обслуговування такої країни-привида, ... але з огляду на загальну абсурдність ідеї, та ще з точки зору типу бенефітів для тутешньої проперті, це на голову не налазить, як таке взагалі можна було генерувати в топіку по кржн
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

редкая глупость на сегодня иметь такие деньги и оставаться на госслужбе. Все кто по умней ушли с госслужбы в 2016 году

робіть поправку на реалістичність опуса, подумайте, 1) розказування від особи чоловічої статі, а відповідь вам уже від жіночої :roll: 2) скільки розуму повинно бути в описаного персонажа, який тріпається про свої статки в колі малознайомих особистостей, 3) і як йому при цьому вдається довго втримуватися на службі, ... 4) а навіть якщо допустити правдивість, то тоді нерозумна тріпня з боку investorkiev, 5) а також згадайте яка була недавно ганьблива характеристика корупціонерів меншого маштабу із КМБ, і яка доволі поважна тут :idea:
Думаю Трибека как обычно фантазирует.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:01

  investorkiev написав:
  TylerTruman_ написав:
  investorkiev написав:обедал в одной компании, зашел разговор о инвестициях и т.д.
Один чел говорит: я уже 4,000,000$ вложил в ОВГЗ в этом году, пока очень доволен. В недвижимость не планирует вкладываться.
У знакомого потом спрашиваю: а кем ФИО работает (я его только в лицо знал - пару раз в одной компании пересекались), а мне отвечает: так он налоговик!

Так что если вы считаете что Таджикистан лучше чем Украина, в которой пересичный госслужащий ворочает 4 муе (млн уе), то вы ошибаетесь.

таджики валящі в Росію, чи албанці в ЄС - не суть, вище була дуже дурна фантазія ріелтора/лендлорда з бажаним маштабом імміграції із України

ничего личного - просто математика.

Представим ситуацию, что 30.000.000 украинцев уехали гастриками. Каждый пусть пришлет всего 500$ в месяц, это 6000$ в год. Итого получится 30млн*500*12= 180млрд дол.
Сколько там у нас сейчас ВВП? 120млрд дол/год?

Понимаете? Приток валюты колосальный! Правительство работает на этим, думаю к концу каденции СлугиНарода мы уже приблизимся к неплохим цифрам по миграции и росту населения Киева (поскольку в других городах жизни не будет вообще).

если все предсказанное сбудется, то круши свои мифические вы даже за коммуналь не сдадите
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:19

Ну вот и наступил очередной вечер потока фантазий :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:22

Инвесторы просто валят в Украину и целыми этажами выгребают квартиры :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Киеве
Корпорация IKEA намерена открыть первый магазин в Киеве после запуска электронной коммерции, который запланирован на весну 2020 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в IKEA сообщили в комментарии "НВ Бизнес".

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска - весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", - сообщили в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Как сообщалось, решение о выходе на украинский рынок IKEA приняла в сентябре 2017 года. Согласно планам компании, в Киеве появится магазин городского формата (city store).Сначала в IKEA сообщали, что его откроют летом 2019 году в ТРЦ Ocean Mall в Киеве.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что то с Приватом, на всех карточках ноль гривен.

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Оранжевый-хит сезона
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