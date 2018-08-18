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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С специалистами на работу проблема, сегодня жаловался директор диджитал агенства работающего на заграницу. Найти сотрудников дорого. И жаловался специалист из Элит такси, водитель на такси компании зарабатывает 20000 гривен на руки, и найти адекватных тяжело.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю Трибека как обычно фантазирует.

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забув, кого тут раніше обговорювали, як чийогось клона, ... але мені т.з. Трибека підозріла, можливо клон Ейрмакса, по стилістиці, спорідненості казок та їхніх діалогах досить схоже :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 03 гру, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:24

  zzzzzz написав:Ну вот и наступил очередной вечер потока фантазий :mrgreen:

Ви тут на днях писали (коментуючи матеріал плюсів) про те, як Ткаченко занявся Кличком, ... наступний удар не забарився, Аркада типу хороша :roll: https://1plus1.video/sekretnye-material ... layer_logo
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 03 гру, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:28

  Оранжевый-хит сезона написав:Что то с Приватом, на всех карточках ноль гривен.

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блекджек и шлюхи обнулили :roll: :mrgreen:
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