Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 гру, 2019 22:47
С специалистами на работу проблема, сегодня жаловался директор диджитал агенства работающего на заграницу. Найти сотрудников дорого. И жаловался специалист из Элит такси, водитель на такси компании зарабатывает 20000 гривен на руки, и найти адекватных тяжело.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:21
Оранжевый-хит сезона написав: Думаю
Трибека как обычно фантазирует.
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забув, кого тут раніше обговорювали, як чийогось клона, ... але мені т.з. Трибека підозріла, можливо клон Ейрмакса, по стилістиці, спорідненості казок та їхніх діалогах досить схоже
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TylerTruman_
в Вів 03 гру, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:24
zzzzzz написав:
Ну вот и наступил очередной вечер потока фантазий
Ви тут на днях писали (коментуючи матеріал плюсів) про те, як Ткаченко занявся Кличком, ... наступний удар не забарився, Аркада типу хороша
https://1plus1.video/sekretnye-material ... layer_logo
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TylerTruman_
в Вів 03 гру, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:28
Оранжевый-хит сезона написав:
Что то с Приватом, на всех карточках ноль гривен.
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блекджек и шлюхи обнулили
maza5
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