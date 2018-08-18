Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С специалистами на работу проблема, сегодня жаловался директор диджитал агенства работающего на заграницу. Найти сотрудников дорого. И жаловался специалист из Элит такси, водитель на такси компании зарабатывает 20000 гривен на руки, и найти адекватных тяжело.
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб.
У зв’язку з цим звертаємо увагу зацікавлених осіб в отриманні пільгового довгострокового державного кредиту на придбання житла, що на офіційних веб-сайтах кожного регіонального управління Держмолодьжитла (додаються) громадяни мають можливість:
- отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;
- визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;
- ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;
- зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.
Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіональних управлінь Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку.
Заяви про намір отримати кредит можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла (не залежно від місця реєстрації громадянина).
Заяви про намір отримати кредит можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла в робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.
Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.
Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, можна звертатися за такими номерами телефону: (044) 275 01 39, (044) 284 0 685, (044) 284 0 696.
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб.
Ребята, ну вы что, не видите????!!!!!!!!!!!!
Пошло, пошло, поехало!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Парад планет начинается!!!!!!!!!!
1) застройщики валятся 2) ипотека стартует 3) ждем рынка земли, вроде вот-вот
РАКЕТА уже считай запущена!!! Вы разве не слышите рев двигателей????? ау!!!!!!!