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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С специалистами на работу проблема, сегодня жаловался директор диджитал агенства работающего на заграницу. Найти сотрудников дорого. И жаловался специалист из Элит такси, водитель на такси компании зарабатывает 20000 гривен на руки, и найти адекватных тяжело.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Думаю Трибека как обычно фантазирует.

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забув, кого тут раніше обговорювали, як чийогось клона, ... але мені т.з. Трибека підозріла, можливо клон Ейрмакса, по стилістиці, спорідненості казок та їхніх діалогах досить схоже :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 03 гру, 2019 23:27, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:24

  zzzzzz написав:Ну вот и наступил очередной вечер потока фантазий :mrgreen:

Ви тут на днях писали (коментуючи матеріал плюсів) про те, як Ткаченко занявся Кличком, ... наступний удар не забарився, Аркада типу хороша :roll: https://1plus1.video/sekretnye-material ... layer_logo
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 03 гру, 2019 23:29, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:28

  Оранжевый-хит сезона написав:Что то с Приватом, на всех карточках ноль гривен.

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блекджек и шлюхи обнулили :roll: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ближайшие 2 недели решают многое на рынке первички, следим за активностью.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб.

У зв’язку з цим звертаємо увагу зацікавлених осіб в отриманні пільгового довгострокового державного кредиту на придбання житла, що на офіційних веб-сайтах кожного регіонального управління Держмолодьжитла (додаються) громадяни мають можливість:

- отримати необхідну інформацію щодо того, чи мають вони право на отримання кредиту;

- визначити орієнтовний розмір кредиту та умови його отримання;

- ознайомитися з переліком документів, які необхідно подати до регіонального управління для отримання кредиту;

- зареєструватись як кандидат для отримання кредиту.

Заяви про намір отримати кредит та анкети можуть бути подані до регіональних управлінь Держмолодьжитла або ж можуть бути надіслані засобами поштового або електронного зв’язку.

Заяви про намір отримати кредит можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла (не залежно від місця реєстрації громадянина).

Заяви про намір отримати кредит можуть бути подані до будь-якого регіонального управління Держмолодьжитла в робочий час з 09.00 год. до 18.00 год.

Моментом подання заяви про намір отримати кредит є час та дата фактичного подання (в електронному або паперовому вигляді) такої заяви. Заяви, які надійшли в не робочий час/день, вважаються поданими у наступний робочий день.

Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

У разі виникнення питань щодо подання та/або реєстрації заяви про намір отримати кредит на придбання житла громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб, можна звертатися за такими номерами телефону: (044) 275 01 39, (044) 284 0 685, (044) 284 0 696.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:58

  TylerTruman_ написав:
  zzzzzz написав:Ну вот и наступил очередной вечер потока фантазий :mrgreen:

Ви тут на днях писали (коментуючи матеріал плюсів) про те, як Ткаченко занявся Кличком, ... наступний удар не забарився, Аркада типу хороша :roll: https://1plus1.video/sekretnye-material ... layer_logo



Нормас))) Но риторика в сюжете уже другая, плохой Кличко, бедные жильцы, несчастный застройщик)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 00:02

  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит на придбання житла від громадян - учасників проведення антитерористичної операції та/або операції Об’єднаних сил, внутрішньо переміщених осіб.


Ребята, ну вы что, не видите????!!!!!!!!!!!!


Пошло, пошло, поехало!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Парад планет начинается!!!!!!!!!!

1) застройщики валятся
2) ипотека стартует
3) ждем рынка земли, вроде вот-вот


РАКЕТА уже считай запущена!!! Вы разве не слышите рев двигателей????? ау!!!!!!!
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