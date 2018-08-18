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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2019 07:38
Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
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198Le
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Додано: Сер 04 гру, 2019 08:28
198Le написав:Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
Чушь то была обыкновенная
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Faceless
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Додано: Сер 04 гру, 2019 08:30
Оранжевый-хит сезона написав:
УВАГА!З третього грудня 2019
року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019
року
о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
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BIGor
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