Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
198Le написав:Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
Главное что нигде не написали объемы этих кредитов))) А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))