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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 274
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
89
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 274
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 07:38

Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
198Le
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

198Le написав:Вы забыли о громадном навесе готовых квартир у застройщиков! Проскакивала инфа что у застройщиков навес - около 60 тысяч квартир. Учитывая, что в каждой квартире живёт плюс минус 2 человека, то это 120 тыс народу! Половина Троещины, Карл!!! Так что пока не выгребут навес, ракета не стартует
Чушь то была обыкновенная
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 08:30

  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:11

  flyman написав:
  Первый написав:Підводні камені нерухомості:-)Зображення


Всім процвітання!

Чудові сусіди в новобудові з шикарними МОПами

Развивая мысль Никонова из КАНа - "Мы продаем не квартиры, а пространство для разборок соседей"...
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Друзья, нужно ваше мнение!
Если брать во внимание новострои класса комфорт+, то при каком соотношении паркомест/квартир - прогнозируемо будет их дефицит?
Коэффициент 0.5 наверное уже многовато?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:30

  Оранжевый-хит сезона написав:ближайшие 2 недели решают многое на рынке первички, следим за активностью.

Уноноктій, навіщо пишеш муйню???
Ринок новобудів в ступорі, і змін не буде, доки курс долара не стане реалістичним.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:45

  investorkiev написав:как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Радянську "вторинку" в 2017-2018 можна було купити за 28 000 - 30 000 дол біля метро, в цегляному будинку, на середніх поверхах. Зараз мінімальні ціни - від 35 000 дол. за срані панельки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:13

  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ


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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:27

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:


Главное что нигде не написали объемы этих кредитов)))
А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))
Живите своим умом!
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