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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:27

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:


Главное что нигде не написали объемы этих кредитов)))
А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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2
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:31

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:


Главное что нигде не написали объемы этих кредитов)))
А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))

хлопушка
много шума из ничего
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41

  investorkiev написав:Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Попасть на ракету - дело не хитрое. Сомнения только в том, что она долетит до заявленных высот и потом получится из нее катапультироваться. Вложить сейчас условных 50 тыс., чтобы за пару-тройку лет отбить арендой 15 и потом иметь объект со стоимостью 30 - сомнительное развлечение.
Кто купил в 15-16 годах - те молодцы и провидцы. Равно как и те, кто брал биткоин по 3000. По степени риска +/- сопоставимые инструменты.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:41

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:


Главное что нигде не написали объемы этих кредитов)))
А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))


атошники не плохо себя чувствуют сейчас:
пенсия - 10 000
за заслуги - еще 10 000
разные добавки - еще 7-8 000
+ бесплатное жилье. они реально его ждут. видимо знаю что вот вот его получат.
Да и не просто жилье, а вступают в фиктивный брак для получения жилья большой площади.
keven
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:45

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Попасть на ракету - дело не хитрое. Сомнения только в том, что она долетит до заявленных высот и потом получится из нее катапультироваться. Вложить сейчас условных 50 тыс., чтобы за пару-тройку лет отбить арендой 15 и потом иметь объект со стоимостью 30 - сомнительное развлечение.


Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде, тоесть за 3 года арендой окупится почти половина стоимости.

Вы же хотите впрыгнуть в ракету, которая уже оторвалась от земли, можете обжечься плазмой из сопел, сами понимаете.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 10:57

  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде, тоесть за 3 года арендой окупится почти половина стоимости.

Вы же хотите впрыгнуть в ракету, которая уже оторвалась от земли, можете обжечься плазмой из сопел, сами понимаете.

Вы в 16-м году были уверены, что ракета взлетит?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде

15 в долларах? точно? чтото сомнительно
а то что поздно , тоже думаю что мы по анологии с прошлым кризисом находимся близко к 2008му году гдето в 2007ом,- начале 08го
нл некоторые говорят что в 2006ом и тут еще можно прокатиться только причем тут ракета с соплами не понятно
недвига это не ракета , это трамвайчик как в 20хх который потихоньку движется и в который можно на ходу заскакивать и выпрыгивать
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:11

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде, тоесть за 3 года арендой окупится почти половина стоимости.

Вы же хотите впрыгнуть в ракету, которая уже оторвалась от земли, можете обжечься плазмой из сопел, сами понимаете.

Вы в 16-м году были уверены, что ракета взлетит?

В 2016 году падать было уже некуда - однушка по цене самой дешевой машины. Однушка за 2 зарплаты клубникосборщика в Щуцыне. Однушка по цене полкило золота. Однушка по цене 5 туров на Мальдивы. Куда уж дешевле???
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:18

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:УВАГА!

З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року
о 18.00 год.

Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала :idea:


Главное что нигде не написали объемы этих кредитов)))
А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))

Ну, это смотря с какой стороны посмотреть.
Если эти 50-100-200 млн. попадут в руки "нужному" застройщику - то вполне себе ракета. Для застройщика ;)

ЗЫ. А так да - пиар в чистом виде.
ЗЗЫ. 3 дня (ТРИ ДНЯ) на сбор и подачу документов - это сильно. Но по ящику вчера показывали - толпы народу уже в очередях давились. Значит инфа просочилась заранее. Что говорить о тех, кому "нужно было знать"?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:28

  serp6769 написав:
  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде

15 в долларах? точно? чтото сомнительно


Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.
А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.

Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
investorkiev
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