Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
Главное что нигде не написали объемы этих кредитов))) А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
Главное что нигде не написали объемы этих кредитов))) А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))
investorkiev написав:Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Попасть на ракету - дело не хитрое. Сомнения только в том, что она долетит до заявленных высот и потом получится из нее катапультироваться. Вложить сейчас условных 50 тыс., чтобы за пару-тройку лет отбить арендой 15 и потом иметь объект со стоимостью 30 - сомнительное развлечение. Кто купил в 15-16 годах - те молодцы и провидцы. Равно как и те, кто брал биткоин по 3000. По степени риска +/- сопоставимые инструменты.
investorkiev написав:Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Попасть на ракету - дело не хитрое. Сомнения только в том, что она долетит до заявленных высот и потом получится из нее катапультироваться. Вложить сейчас условных 50 тыс., чтобы за пару-тройку лет отбить арендой 15 и потом иметь объект со стоимостью 30 - сомнительное развлечение.
Так щас как бы поздно вкладывать.
Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде, тоесть за 3 года арендой окупится почти половина стоимости.
Вы же хотите впрыгнуть в ракету, которая уже оторвалась от земли, можете обжечься плазмой из сопел, сами понимаете.
investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.
Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде
15 в долларах? точно? чтото сомнительно а то что поздно , тоже думаю что мы по анологии с прошлым кризисом находимся близко к 2008му году гдето в 2007ом,- начале 08го нл некоторые говорят что в 2006ом и тут еще можно прокатиться только причем тут ракета с соплами не понятно недвига это не ракета , это трамвайчик как в 20хх который потихоньку движется и в который можно на ходу заскакивать и выпрыгивать
З третього грудня 2019 року розпочинається прийом заяв про намір отримати пільговий кредит............................Прийняття заяв про намір отримати кредит буде припинено 05 грудня 2019 року о 18.00 год.
Всего 2 дня??? Это что, распродажа к черной пятнице? Запомните, государство у нас лучший кидала
Главное что нигде не написали объемы этих кредитов))) А объемы смешные, 100 млн.грн для участников АТО и 100 млн.грн для переселенцев. И это на всю Украину. Мддааа, мощная ракета))))
Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. Если эти 50-100-200 млн. попадут в руки "нужному" застройщику - то вполне себе ракета. Для застройщика
ЗЫ. А так да - пиар в чистом виде. ЗЗЫ. 3 дня (ТРИ ДНЯ) на сбор и подачу документов - это сильно. Но по ящику вчера показывали - толпы народу уже в очередях давились. Значит инфа просочилась заранее. Что говорить о тех, кому "нужно было знать"?
investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.
Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде
15 в долларах? точно? чтото сомнительно
Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24. А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.
Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.