В пригородах остались квартиры за копейки.
Например вот:
20к баксов и не самая маленькая конура в лесу с чистым воздухом и без шума, в 5 минутах хотьбы от школы и 10 минутах хотьбы от центра города)
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Додано: Сер 04 гру, 2019 12:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В пригородах остались квартиры за копейки.
Например вот:
20к баксов и не самая маленькая конура в лесу с чистым воздухом и без шума, в 5 минутах хотьбы от школы и 10 минутах хотьбы от центра города)
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:20
нет слов.
не дай бог попасть в такое
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:46
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:53
Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15
Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горозонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
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