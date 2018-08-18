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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2468246924702471

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

В пригородах остались квартиры за копейки.

Например вот:
http://kvartal-parkovyj.com.ua/v%D1%96r ... /floor5/1e
20к баксов и не самая маленькая конура в лесу с чистым воздухом и без шума, в 5 минутах хотьбы от школы и 10 минутах хотьбы от центра города)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:20

  freeze написав:Сильный пожар в центре Одессы - колледж экономики, институт биологии.
Очень много пострадавших. Прыгают с 4-5 этажей.

https://dumskaya.net/news/pozhar-v-tcentre-106168/

нет слов.
не дай бог попасть в такое
keven
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:46

один із "космодромів" кржн :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:53

  TylerTruman_ написав:один із "космодромів" кржн :roll:
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В аресте скорее всего, или идут судебные процессы по зданию, того и окна заколоченные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горозонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
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