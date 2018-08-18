Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Сер 04 гру, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Puente написав: Це не Мазепи 11 ? Він стоїть такий вже дуже давно ... Там якісь розборки ... З Дельтабанком , чи що ...
так, якщо не помиляюсь, то там ще й підпал був, ... а скільки в такому стані будівель ще на всяких Хмельницького і т.д., в Будапешті, чи Варшаві старі будівлі в таких локаціях значно іншу цінність мають
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 04 гру, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.
Вы ошиблись - не 9 а 10 декабря. Именно тогда очень крупное размещение Овгз, зайдет валюта, курс опустится очень существенно.
investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
астролорд Ihorkyiv, прием, прием! На связи трансгалактическая РАКЕТА, стыковку одобрено! Поздравляю Вас с успешным началом полета к звездам. Ваши ценовые ориентиры отвечают курсу РАКЕТЫ. Сейчас стюардесы включат легкую музыку и начнут развозить напитки. Время полета можно скоротать, катаясь на лыжах или же отдыхая на теплых морях, на полученную во время полета арендную плату. Выход на ценовую орбиту будет сопровождаться звуковым сигналом. Приятного полета.
investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.
Вы ошиблись - не 9 а 10 декабря. Именно тогда очень крупное размещение Овгз, зайдет валюта, курс опустится очень существенно.
А 9, любой результат встречи Зе будет позитивным.
Розовые очки мешают видеть реальность. А 9 может быть и такой результат, что аукцион 10 уже будет иметь мало значения. Хотя это, конечно, маловероятный сценарий. Потому что если и будет слив, то он будет завуалированный, и 9 числа вряд ли мы что-то узнаем достоверно.