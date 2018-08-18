investorkiev написав:

Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ