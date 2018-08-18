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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

В пригородах остались квартиры за копейки.

Например вот:
http://kvartal-parkovyj.com.ua/v%D1%96r ... /floor5/1e
20к баксов и не самая маленькая конура в лесу с чистым воздухом и без шума, в 5 минутах хотьбы от школы и 10 минутах хотьбы от центра города)
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:20

  freeze написав:Сильный пожар в центре Одессы - колледж экономики, институт биологии.
Очень много пострадавших. Прыгают с 4-5 этажей.

https://dumskaya.net/news/pozhar-v-tcentre-106168/

нет слов.
не дай бог попасть в такое
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:46

один із "космодромів" кржн :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:53

  TylerTruman_ написав:один із "космодромів" кржн :roll:
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В аресте скорее всего, или идут судебные процессы по зданию, того и окна заколоченные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:15

  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
Востаннє редагувалось ihorkyiv в Сер 04 гру, 2019 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:31

  TylerTruman_ написав:один із "космодромів" кржн :roll:
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Це не Мазепи 11 ? Він стоїть такий вже дуже давно ... Там якісь розборки ... З Дельтабанком , чи що ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:55

  Puente написав:
Це не Мазепи 11 ? Він стоїть такий вже дуже давно ... Там якісь розборки ... З Дельтабанком , чи що ...

так, якщо не помиляюсь, то там ще й підпал був, ... а скільки в такому стані будівель ще на всяких Хмельницького і т.д., в Будапешті, чи Варшаві старі будівлі в таких локаціях значно іншу цінність мають :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Сер 04 гру, 2019 14:00, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 13:57

  Dimar написав:
  investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).

Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.


Вы ошиблись - не 9 а 10 декабря. Именно тогда очень крупное размещение Овгз, зайдет валюта, курс опустится очень существенно.

А 9, любой результат встречи Зе будет позитивным.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:15

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!

астролорд Ihorkyiv, прием, прием!
На связи трансгалактическая РАКЕТА, стыковку одобрено!
Поздравляю Вас с успешным началом полета к звездам. Ваши ценовые ориентиры отвечают курсу РАКЕТЫ.
Сейчас стюардесы включат легкую музыку и начнут развозить напитки. Время полета можно скоротать, катаясь на лыжах или же отдыхая на теплых морях, на полученную во время полета арендную плату. Выход на ценовую орбиту будет сопровождаться звуковым сигналом.
Приятного полета.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:18

  investorkiev написав:
  Dimar написав:
  investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).

Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.


Вы ошиблись - не 9 а 10 декабря. Именно тогда очень крупное размещение Овгз, зайдет валюта, курс опустится очень существенно.

А 9, любой результат встречи Зе будет позитивным.

Розовые очки мешают видеть реальность.
А 9 может быть и такой результат, что аукцион 10 уже будет иметь мало значения.
Хотя это, конечно, маловероятный сценарий.
Потому что если и будет слив, то он будет завуалированный, и 9 числа вряд ли мы что-то узнаем достоверно.
Dimar
 
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