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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 04 гру, 2019 14:20
Dimar написав:
А 9 может быть и такой результат, что аукцион 10 уже будет иметь мало значения.
Хотя это, конечно, маловероятный сценарий.
Потому что если и будет слив, то он будет завуалированный, и 9 числа вряд ли мы что-то узнаем достоверно.
9 числа либо договорятся о мире, тогда будет явный позитив.
Либо не договорятся - тогда останется статус кво
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investorkiev
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:22
investorkiev написав: serp6769 написав: investorkiev написав:
Так щас как бы поздно вкладывать.
Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде
15 в долларах? точно? чтото сомнительно
Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.
А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.
Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
Где Вы видели 45-50 за однуху на Печерске в новостроях? Такого не было ни в 13, ни в 15, ни в 16-м годах.
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VladPL
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:37
investorkiev написав: Dimar написав:
А 9 может быть и такой результат, что аукцион 10 уже будет иметь мало значения.
Хотя это, конечно, маловероятный сценарий.
Потому что если и будет слив, то он будет завуалированный, и 9 числа вряд ли мы что-то узнаем достоверно.
9 числа либо договорятся о мире, тогда будет явный позитив.
Либо не договорятся - тогда останется статус кво
Все эти риски уже включены в цену Киевской недвиги.
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keven
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:47
keven написав:
Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ
Депозиты под 16-18 есть, Карл, кто будет давать кредиты под 5? Разве что ограничено какие-то программы для атошников.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:49
keven написав:
Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ
так это под бизнес
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Andrew_
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Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53
VladPL написав: investorkiev написав: serp6769 написав:
15 в долларах? точно? чтото сомнительно
Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.
А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.
Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).
Где Вы видели 45-50 за однуху на Печерске в новостроях? Такого не было ни в 13, ни в 15, ни в 16-м годах.
Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.
Точно помню цены 1куе/метр в ФК и 1.3куе/метр в ЦП в 2015, жаль не купил тогда.
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investorkiev
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:46
hxbbgaf написав: keven написав:
Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ
Депозиты под 16-18 есть, Карл, кто будет давать кредиты под 5? Разве что ограничено какие-то программы для атошников.
А кто сказал что депо будет под 16%?
Ставки попадают кругом
Уже падают....
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keven
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Додано: Сер 04 гру, 2019 15:52
hxbbgaf написав: keven написав:
Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ
Депозиты под 16-18 есть, Карл, кто будет давать кредиты под 5? Разве что ограничено какие-то программы для атошников.
Та и во вторых....дотации государсва на ипотеку - так работает во всем мире!!! Запомните это!
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keven
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:27
Точно помню цены 1куе/метр в ФК и 1.3куе/метр в ЦП в 2015, жаль не купил тогда.
Фк 42 тыс грн стоил еще когда даже дом не сдали.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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