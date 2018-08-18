investorkiev написав:

serp6769 написав: investorkiev написав: Так щас как бы поздно вкладывать.



Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде Так щас как бы поздно вкладывать.Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде

15 в долларах? точно? чтото сомнительно

15 в долларах? точно? чтото сомнительно

Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).