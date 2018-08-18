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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:20

  Dimar написав:А 9 может быть и такой результат, что аукцион 10 уже будет иметь мало значения.
Хотя это, конечно, маловероятный сценарий.
Потому что если и будет слив, то он будет завуалированный, и 9 числа вряд ли мы что-то узнаем достоверно.

9 числа либо договорятся о мире, тогда будет явный позитив.
Либо не договорятся - тогда останется статус кво
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:22

  investorkiev написав:
  serp6769 написав:
  investorkiev написав:Так щас как бы поздно вкладывать.

Обьекты, которые куплены в 2016 году, например, дают сейчас минимум 15% годовых в аренде

15 в долларах? точно? чтото сомнительно


Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.
А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.

Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).


Где Вы видели 45-50 за однуху на Печерске в новостроях? Такого не было ни в 13, ни в 15, ни в 16-м годах.
VladPL
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:30

Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ
keven
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:42

Ура-ура-ура! Ракета! Дорожай! Надо срочно брать! Ипотека под 5%! Доллар по 15!
Уважаемые модераторы, так нормально?
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:47

  keven написав:Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ

Депозиты под 16-18 есть, Карл, кто будет давать кредиты под 5? Разве что ограничено какие-то программы для атошников.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:49

  keven написав:Вкладываться в недвижную ещё не поздно.
Ещё кредитование даже не запустилось
Ждём 5% как обещал ЗЕ

так это под бизнес
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 14:53

  VladPL написав:
  investorkiev написав:
  serp6769 написав:15 в долларах? точно? чтото сомнительно


Ну, 15% в доларах - это в среднем, многие покупки 2016 года дают сейчас существенно выше чем 15% (17%-19%) особенно если считать в доларах, по курсу 24.
А это окупаемость на уровне 5,5 лет - очень даже не плохо, учитывая что сам актив остается у тебя в собственности и его ликвидационная стоимость может быть больше чем первоначальная инвестиция.

Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).


Где Вы видели 45-50 за однуху на Печерске в новостроях? Такого не было ни в 13, ни в 15, ни в 16-м годах.


Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.

Точно помню цены 1куе/метр в ФК и 1.3куе/метр в ЦП в 2015, жаль не купил тогда.
investorkiev
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  #<1 ... 2469247024712472
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