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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2470247124722473

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:10

  Dimar написав:
  investorkiev написав:Я не представляю, чтобы сейчас в ближайшие пару лет должно произойти, чтобы вернулись цены 2015-2016 годов (20-25куе за однуху на ПОХе, 45-50куе за однуху на Печерске в новостроях).

Мы вполне можем узнать это буквально 9 декабря. Не дай бог, конечно. Но вполне вероятно.

а что планируется 9 декабря?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:12

  investorkiev написав:Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.


№ дома не вспомните, а то живу на Подвысоцкого и общаг не знаю.
По Киквидзе их полно.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:21

  keven написав:Та и во вторых....дотации государсва на ипотеку - так работает во всем мире!!! Запомните это!

а ты, респект, как пострадавший на колчаковских фронтах, уже подал заявление на кредит?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:30

  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го
это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008
и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться
только кажется
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:34

  shapo написав:
  investorkiev написав:Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.


№ дома не вспомните, а то живу на Подвысоцкого и общаг не знаю.
По Киквидзе их полно.

https://www.youtube.com/watch?v=nVyk0KMHAYA
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

serp6769 написав:
  ihorkyiv написав:
  investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.

И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....

Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).

Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!

Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го
это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008
и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться
только кажется
Продавай те що є. Криза буде вєрняк. Гарантовано заробиш.


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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:13

  zzzzzz написав:Точно помню цены 1куе/метр в ФК и 1.3куе/метр в ЦП в 2015, жаль не купил тогда.

Фк 42 тыс грн стоил еще когда даже дом не сдали.


по 42 тыс грн это в каком году было?

Я говорю про 2015год, точно было 1куе, спросите тех, кто тогда купил. Помню Реус взял за 100куе трешку, там явно было не меньше 100 метров.

  shapo написав:
  investorkiev написав:Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.


№ дома не вспомните, а то живу на Подвысоцкого и общаг не знаю.
По Киквидзе их полно.

Подвысоцкого 4в, там много однух, поэтому тогда дом назвали "общажка для губастых телочек" (любовниц серьезных дядек из НЛ).
Поспрашивайте на этом форуме, тут минимум 3 персонажа там квартиры купили тогда.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Укрстат интересную статистику выдал (2кв2019)
- почти 60% семей имеют средний доход менее 5тыс.грн на одного члена семьи.
- 80% семей имеет средний доход на человека менее 7тыс.грн
(средняя семья это 2,1 чел)
- при этом средняя номинальная з/п более 10700грн в месяц. И... судя по цифрам Госстата такие доходы на члена семьи имеют менее 7% домохозяйств.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Dimar написав:1. Договориться на приемлемых условиях невозможно априори. На данный момент, по крайней мере. Это же очевидно.

Развести войска, договориться о линии разграничения, заморозить конфликт, прийти к каким-то соглашениям по газу и транзиту (никто не готов перекрыть вентиль с НГ). В обмен фактическое снятие особо болезненных санкций.
Люди устали от конфликта, ненависть утихла. Вариант замести эти лнрднр под лавку и сделать вид, что этой проблемы не существует, устроит всех. Заодно и лавры миротворца пожнет.
  Dimar написав:Это может серьезно повлиять на КРЖН - так что прошу не считать за оффтоп

В Варшаве недвижимость дороже, в Москве недвижимость дороже. Возврат к миру и стабильности = заход инвестиций = рост цен на недвижимость.
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