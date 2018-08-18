Додано: Сер 04 гру, 2019 18:30

ihorkyiv написав: investorkiev написав: Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.



И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....



Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).



Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!



Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ

Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!! Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!

люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008гоэто только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случитьсятолько кажется