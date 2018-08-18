Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
investorkiev написав:Итак, цены выросли на 30+%, наблюдаем начало шевелений по ипотеке, застройщики присмерти. Рынок земли внесен в повестку ВР.
И при этом я смотрю тут многие еще и умудряются отрицать мою теорию относительно РАКЕТы, а некий модератор (не будем тыкать пальцами) трет обоснованные посты абсолютно по теме ветки - про взлет Ракеты....
Пичаль... пичаль для тех, кто все еще не купил билет на ракету (как люди умудрились не купить билет, который еще в 2016 году продавался в economy class в пределах 25куе - вопрос).
Но большинство все таки купило, так что пристегнули ремни, ребята!
Как сказал Гагарин: ПОЕХАЛИ
Хьюстон !!! Я - астролорд Ihorkyiv. Викликаю Центр управління і координації "Трібєка". Дозвольте причепити до основного модуля РАКЕТИ два 1-кім. цегляних хруща з ремонтами у прицентральній локації для виходу станом на березень 2020р на стаціонарну орбіту "$50 000" для кожного об"єкта з перспективним горизонтом подальшого переміщення навесні 2021р на орбітальний еліпс "$70 000-$90 000". Прийом !!!
люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
Продавай те що є. Криза буде вєрняк. Гарантовано заробиш.
zzzzzz написав:Точно помню цены 1куе/метр в ФК и 1.3куе/метр в ЦП в 2015, жаль не купил тогда.
Фк 42 тыс грн стоил еще когда даже дом не сдали.
по 42 тыс грн это в каком году было?
Я говорю про 2015год, точно было 1куе, спросите тех, кто тогда купил. Помню Реус взял за 100куе трешку, там явно было не меньше 100 метров.
shapo написав:
investorkiev написав:Общажка на Подвысроцкого была даже ниже 40 кажется.
№ дома не вспомните, а то живу на Подвысоцкого и общаг не знаю. По Киквидзе их полно.
Подвысоцкого 4в, там много однух, поэтому тогда дом назвали "общажка для губастых телочек" (любовниц серьезных дядек из НЛ). Поспрашивайте на этом форуме, тут минимум 3 персонажа там квартиры купили тогда.
Укрстат интересную статистику выдал (2кв2019) - почти 60% семей имеют средний доход менее 5тыс.грн на одного члена семьи. - 80% семей имеет средний доход на человека менее 7тыс.грн (средняя семья это 2,1 чел) - при этом средняя номинальная з/п более 10700грн в месяц. И... судя по цифрам Госстата такие доходы на члена семьи имеют менее 7% домохозяйств.
shapo написав:№ дома не вспомните, а то живу на Подвысоцкого и общаг не знаю. По Киквидзе их полно.
investorkiev написав:Подвысоцкого 4в, там много однух, поэтому тогда дом назвали "общажка для губастых телочек" (любовниц серьезных дядек из НЛ). Поспрашивайте на этом форуме, тут минимум 3 персонажа там квартиры купили тогда.
serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
В 2008 были совсем другие условия, поэтому мировой кризис так повлиял. Сейчас у нас цены не намного выше, чем когда под Дебальцево рвались снаряды, курс доллара летел к небесам, БС почти лежала. Думаете может быть хуже? Нам на празднике жизни последних лет в мире конфеты никто не давал, нечего и отнимать, как в 2008.