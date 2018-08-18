Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
Тссс! Крамольные речи толкаете! Сейчас придет злая тетя-модер и все удалит.
serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
Тссс! Крамольные речи толкаете! Сейчас придет злая тетя-модер и все удалит.
serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008 и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться только кажется
А чего бояться, налога внятного на метры нету. В случ чего хата консервируется, комуналка оплачивается за счет сдачи другого. Самые достойные могут комуналь вообще не платить, это удел бабушек-алкоголиков.