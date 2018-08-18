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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 275
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
90
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
39
Всього голосів : 275
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:18

  serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го
это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008
и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться
только кажется

Тссс! Крамольные речи толкаете! Сейчас придет злая тетя-модер и все удалит.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:26

  Gastarbaiter написав:
  serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го
это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008
и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться
только кажется

Тссс! Крамольные речи толкаете! Сейчас придет злая тетя-модер и все удалит.

в смысле: всё удалит ? а название ветки какое?
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:44

  Оранжевый-хит сезона написав:investorkiev про ОВГЗ 10 декабря ты тоже сбрехал?

вот календарь аукционов ОВГЗ
https://www.mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

А вот параметры выпуска 10 декабря - 5,5 ярдов гривен.
http://cbonds.ru/emissions/issue/583677
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:45

  serp6769 написав:в смысле: всё удалит ? а название ветки какое?

Тут нельзя про обвал. Можно только про ракету.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:54

  serp6769 написав:люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008го
это только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008
и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случиться
только кажется


А чего бояться, налога внятного на метры нету. В случ чего хата консервируется, комуналка оплачивается за счет сдачи другого. Самые достойные могут комуналь вообще не платить, это удел бабушек-алкоголиков.
vano80
 
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