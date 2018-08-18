serp6769 написав:

люди , а вам не страшно перед мировым кризисом(инверсия кривой доходности и куча др. индикаторов) так вкладываться, мечтать и облизываться? мы же находится по анологии с прошлым кризисом в 2007ом году , может даже в начале 2008гоэто только у нас начала недвига расти а во всем мире она на пиках, выше пиков 2008и кажется что если только начало , то как же она упадет , но это только кажется, что такого не может случитьсятолько кажется